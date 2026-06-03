Fietser gewond bij aanrijding met vrachtwagen op N65 na problemen met verkeerslichten

Een jongen op de fiets is woensdagavond op de N65 bij Helvoirt aangereden door een vrachtwagen. Eerder op de dag waren er storingen aan de tijdelijke verkeerslichten. Rijkswaterstaat onderzoekt of dit de oorzaak is.

Een ernstig verkeersongeval vond woensdagavond plaats op de N65 bij Helvoirt , waarbij een jonge fietser gewond raakte. Het slachtoffer, een jongen, werd aangereden door een vrachtwagen op de kruising van de Molenstraat en de Torenstraat.

De fietser probeerde de weg over te steken vanaf de Molenstraat naar de Torenstraat toen het misging. Hij liep daarbij verwondingen aan zijn voet op en is per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis. De exacte toedracht van het ongeluk wordt onderzocht door Rijkswaterstaat, dat ook kijkt of de problemen met de tijdelijke verkeerslichten een rol hebben gespeeld. Eerder op de dag waren er namelijk al storingen aan de verkeerslichten op de N65, niet alleen in Helvoirt maar ook in Vught.

In Helvoirt zijn tijdelijke verkeerslichten geplaatst omdat de permanente exemplaren vervangen moesten worden. Deze tijdelijke lichten stonden woensdagochtend verkeerd afgesteld, wat leidde tot gevaarlijke verkeerssituaties. Hoewel Rijkswaterstaat de problemen in de ochtend probeerde te verhelpen, is het niet duidelijk of de afstelling tegen de avond nog steeds incorrect was. In Vught werden woensdagochtend gloednieuwe verkeerslichten uitgezet omdat ook deze verkeerd stonden afgesteld.

Daar werden verkeersregelaars ingezet en meerdere rijstroken afgesloten om de veiligheid te waarborgen. Rond één uur meldde Rijkswaterstaat dat de problemen in Vught waren verholpen en de verkeerslichten weer naar behoren functioneerden. Het ongeval in Helvoirt roept vragen op over de kwaliteit en het beheer van tijdelijke verkeerslichten bij wegwerkzaamheden. Rijkswaterstaat heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte oorzaak van het ongeluk en of de verkeerd afgestelde lichten hieraan hebben bijgedragen.

De fietser verkeert niet in levensgevaar, maar zijn verwondingen zijn ernstig genoeg voor een ziekenhuisopname. De vrachtwagenchauffeur is gehoord door de politie, maar er zijn geen aanwijzingen dat hij onder invloed was of te hard reed. Het ongeval benadrukt het belang van correct werkende verkeerslichten, vooral op kruisingen waar fietsers en vrachtwagens elkaar kruisen. Weggebruikers worden geadviseerd extra voorzichtig te zijn bij tijdelijke verkeerssituaties en rekening te houden met mogelijke storingen.

Rijkswaterstaat werkt aan een structurele oplossing voor de verkeerslichten in zowel Helvoirt als Vught, zodat dergelijke incidenten in de toekomst kunnen worden voorkomen





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N65 Helvoirt Verkeersongeval Fietser Vrachtwagen

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