Fietsenmaker aangehouden na heling van lokfiets

Een fietsenmaker uit Stad. is aangehouden op verdenking van heling nadat hij een elektrische fiets had opgesloten die hij vermoedde te zijn gestolen. De fiets bleek een lokfiets van de politie te zijn.

Fietsenmaker Ammar Al-Zerkani uit Stad. is op dinsdagochtend meegenomen naar het politiebureau nadat hij een elektrische fiets had opgesloten die hij vermoedde te zijn gestolen.

De fiets bleek een lokfiets van de politie te zijn. Al-Zerkani werd aangehouden op verdenking van heling. Hij zat urenlang op het politiebureau waar hij verhoord werd door een rechercheur die hem geloofde. De zaak is later geseponeerd.

De fietsenmaker voelt zich onrecht en onmachtig omdat hij probeerde het goede te doen. Hij zegt dat de criminaliteit op het Overwinningsplein de laatste tijd is toegenomen





