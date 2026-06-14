Fienus Baas, alias de Brilleman, verwacht Oranje tot de halve finale

Fienus Baas, alias de Brilleman, uit Odoorn, is helemaal klaar voor het WK voetbal. Hoewel hij gezondheidsredenen heeft om niet op reis te gaan, kijkt hij uit naar wat het Nederlands elftal gaat presteren. Hij verwacht dat het team zal halen tot de halve finale als ze het goed hebben gedaan. Fienus maakt deel uit van de vaste groep supporters rondom Oranje en heeft een oranje-mancave in zijn kelder, waar hij alle herinneringen aan de verschillende wedstrijden heeft opgehangen.

Fienus Baas , alias de Brilleman , uit Odoorn, is helemaal klaar voor het WK voetbal. Hoewel hij gezondheidsredenen heeft om niet op reis te gaan, kijkt hij uit naar wat het Nederlands elftal gaat presteren.

Hij verwacht dat het team zal halen tot de halve finale als ze het goed hebben gedaan. Fienus maakt deel uit van de vaste groep supporters rondom Oranje en heeft een oranje-mancave in zijn kelder, waar hij alle herinneringen aan de verschillende wedstrijden heeft opgehangen. Hij verwacht alle wedstrijden van Nederland te volgen en heeft plannen om een rondje met zijn bus te maken als ze tot een verrassing komen





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