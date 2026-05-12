Fianca wint De Bondgenoten en reflecteert op tumultueus liefdesdriehoek met Casper

Fianca gaat met 100.000 euro naar huis na haar winst in De Bondgenoten en blikt terug op haar emotionele reis, waaronder haar toenemende band met Casper en het einde van haar relatie buiten het realityprogramma.

Fianca heeft de afgelopen weekend de 28e cyclus van ' De Bondgenoten ' gewonnen en vertrok met een prijscheque van 100.000 euro naar huis. Na haar overw inning sprak RTL Boulevard met haar over haar turbulent avontuur in de loods, inclusief haar slippertje met Casper en haar relatie buiten het programma.

Tijdens haar verblijf in de loods ontstond er steeds meer toenadering tussen Fianca en Casper. De beelden van hun intieme moment in de kussenopslag maakten veel los bij kijkers. FiancaReflektief klaar over haar ervaring en blikt met een lach terug op dat moment: Ik vind het heel grappig om het terug te zien, aldus Fianca. Het voelde op dat moment als een grap.

Over hoe de scènes uiteindelijk op televisie belandden, is ze nuchter: We hebben het superleuk in elkaar gezet en ik kan er alleen maar om lachen eigenlijk. De avanceerde dialoog ook niet uit de hand gelopen. Tegelijkertijd had Fianca nog een relatie buiten de loods, die uiteindelijk stukliep na twee jaar samen. Haar geliefde kat verblijft nog bij haar ex-partner.

Fianca heeft een paar dingen verduidelijkt: Vooraf was onze relatie eigenlijk goed, verklaart ze. Ik was goed vertrokken. Burgsalheid speelde een cruciale cineaste in deze gebeurtenissen, want de intensiteit van het programma zorgde ervoor dat ze zich langzaam open ging stellen voor anderen. Ik had heel veel goede interacties met andere deelnemers.

Je maakt van alles met elkaar mee en het is superintens daarbinnen, voegde ze eraan toe. Fianca heeft ook geprobeerd contact te leggen met haar relatie, maar dat bleek moeilijk eenmogelijk onmogelijk te zijn. Op de dag nadat ze terugkwam, heeft ze hem nog bezocht, zonder dat alles onmiddellijk gesealdeerd werd. Niet echt goed, maar we zijn gewoon oké.

Zelf blijft Fianca verbaasd over hoe alles uiteindelijk gelopen is. Het is gewoon zo gegaan en ik had het zelf ook niet zien aankomen. De aflevering roept veel vragen op over ware relatieen relaties in extreme omstandigheden op, en hoe programma's als De Bondgenoten hiermee omgaan





