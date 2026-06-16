Feyenoord ziet Mármol als mogelijke opvolger van Watanabe

Feyenoord overwient op een transfervrije komst van verdediger Mika Mármol, terwijl Tsuyoshi Watanabe mogelijk vertrekt. De Champions League-kwalificatie van de Rotterdammers is een belangrijke troef in deze race tegen andere Europese clubs.

De interesse van Feyenoord in Mika Mármol hangt nauw samen met de mogelijke vertrek van Tsuyoshi Watanabe . Volgens Voetbal International staat de 29-jarige Japanse verdediger open voor een transfer deze zomer.

Feyenoord之前已经尝试过引进Mármol,但当时遇到了一些困难,主要是肖像权问题。现在情况不同,因为Rotterdammers可以提供欧冠联赛的舞台,这是一个重要的优势。尽管有多家俱乐部对这位24岁的西班牙后卫感兴趣,但Feyenoord的欧冠资格成为了关键因素。Mármol将在今年夏天成为自由球员,他目前效力于Las Palmas,合同即将到期。VI的记者Dick Voormekaar在Podcast Extra中表示:'Vorig jaar hebben ze hem geprobeerd te halen, maar toen was het heel moeilijk qua rechten. Feyenoord kan hem Champions League bieden. Als ze hem kunnen halen, doen ze goede zaken als je de internationale scouts mag geloven.

'转会传闻与Feyenoord的后防线可能的变动有关。VI记者推测:'Ik hoorde verhalen over dat Tsuyoshi Watanabe toch ook wel verder aan het kijken is en misschien een volgende uitdaging wil. Hij is nu 29 en als hij nog een stap wil maken, is dit wel de tijd. Feyenoord moet ook daar wel vooruitkijken. Ik denk dat het ook met Trauner wel echt voorbij is. 'Watanabe是去年夏天从KAA Gent转会而来,转会费约为八百万欧元。本赛季他与Anel Ahmedhodzic组成了主力中卫搭档。他的合同将持续到2029年中期。虽然才29岁,但可能想要寻求新的挑战。与此同时,David Trauner与俱乐部的续约谈判进展不顺利,双方很可能在今夏分道扬镳。因此,Feyenoord正在积极寻找替代人选,Mármol成为了主要目标。这位西班牙后卫自由转会而来,不会产生转会费,这对于预算有限的俱乐部来说非常有吸引力。当然,确保欧冠资格是最大的筹码。多家欧洲俱乐部都对Mármol表示过兴趣,但Feyenoord的欧冠参赛资格让他们在争夺战中占据有利位置。对于Watanabe来说,如果他想在职业生涯后期寻求新的挑战,那么现在确实是合适的时候。他已经在荷甲证明了自己,或许想换个环境。总之,Feyenoord很可能在今夏对后防线进行调整。如果Mármol加盟,而Watanabe离开,那么球队将完成新老交替。这一切都取决于俱乐部的转会策略以及球员的个人意愿。不过以目前的情况来看,这些传闻都有一定的可信度,各方都在为下赛季做准备





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Feyenoord Mika Mármol Tsuyoshi Watanabe Transfer Champions League

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