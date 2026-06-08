Feyenoord heeft de samenwerking met hoofdtrainer Robin van Persie beëindigd. De clubicoon, die het afgelopen anderhalf seizoen aan het roer stond, vertrekt na slechte resultaten.

Feyenoord zegt afscheid aan Van Persie, clubicoon vertrekt na slechte resultaten . Nog geen maand geleden was Robin van Persie stellig: "Ik ben volgend seizoen de trainer van Feyenoord ", maar inmiddels is duidelijk dat Van Persie komend seizoen niet de hoofdtrainer van Feyenoord is.

Onder Dennis te Kloese genoot hij onvoorwaardelijke steun, maar eenwas voor de nieuwe beleidsbepalers Robert Eenhoorn (algemeen directeur) en Dévy Rigaux (technisch directeur) reden om de samenwerking met Van Persie op te zeggen. Zo neemt Feyenoord na iets meer dan vijftien maanden afscheid van een clubicoon, een echte Rotterdammer en een grootheid in het internationale voetbal, die het als hoofdtrainer van 'zijn' club echter niet kon bolwerken. Hoe zag de periode-Van Persie in De Kuip eruit?

Feyenoord haalde Van Persie binnen met de belofte om hem als hoofdtrainer aan te stellen, zo was de belofte in februari vorig jaar. Van collega's die met hem op trainerscursus hadden gezeten tot een oud-bondscoach als Guus Hiddink: men was het erover eens dat Feyenoord lef toonde door een trainer aan te stellen die niet bang was om zijn eigen koers te varen. Dat dwarsdenken had hij bij sc Heerenveen al laten zien.

In Friesland zette Van Persie zijn eerste stappen als hoofdtrainer en bleef hij eigenzinnig vasthouden aan zijn eigen filosofie, ook na een historische 9-0 nederlaag tegen AZ. Tegelijkertijd knetterde het soms tussen de trainer en zijn spelers. Doelman Andries Noppert erkende bijvoorbeeld dat Van Persie tussentijds overstapte naar Feyenoord. Datzelfde zal nu gelden voor enkele Feyenoorders, na het ontslag van Van Persie.

Zo hield Van Persie er al een slechte verstandhouding met Quinten Timber op na, toen hij diens aanvoerdersband afnam vanwege contractperikelen. Timber vertrok afgelopen winter naar Olympique Marseille. Het lijkt wel een poppenkast, schamperde de middenvelder. En hij was niet de enige die er zo in stond.

Rond bij Feyenoord en vertrok in de zomer. Net als Ramiz Zerrouki, die verklaarde dat zijn band met Van Persie minder was geworden. Dat wat hij vond, vond ik niet. Toch waren de resultaten aanvankelijk goed.

Van Persie stapte in februari 2025 in na het ontslag van Brian Priske en gidste Feyenoord, vaak met goed voetbal, naar een derde plaats. Dat was mede te danken aan een reeks van zeven eredivisiezeges op rij in het voorjaar. Daarop begon ook het afgelopen seizoen veelbelovend. Weliswaar slaagde Feyenoord er niet in om zich te plaatsen voor de competitiefase van de Champions League, maar in de eredivisie vloog de ploeg van Van Persie uit de startblokken.

Begin november stonden de Rotterdammers nog bovenaan in de competitie, op doelsaldo boven PSV. Dat is het punt waar de dalende trend, waar Rigaux over spreekt, begon. Feyenoord werd eind oktober in de eigen Kuip verslagen door PSV (2-3) en noteerde in november een reeks van vier nederlagen op rij. In december en januari werd er nog eens een reeks van zes duels zonder zege neergezet.

Feyenoord werd uitgeschakeld in de competitiefase van de Europa League en strompelde richting de finish in de eredivisie. Als gedeeld slechtste nummer twee ooit, plaatste de ploeg van Van Persie zich uiteindelijk met de hakken over de sloot voor de Champions League. Doelstelling gehaald, maar weinigen in Rotterdam-Zuid konden daar echt blij van worden.

Het bleek ook niet genoeg om de baan van Van Persie te redden: de steun waar hij op kon rekenen onder Te Kloese, kreeg hij niet van diens opvolger Rigaux. Functie Van Persie geanalyseerd: Ook in overleg met hoofdtrainer zelf. Hoewel Van Persie niet de geschiedenisboeken in zal gaan als een succesvolle Feyenoord-trainer, kan de club wel degelijk voortborduren op zaken die hij heeft neergezet. Niet alleen dankzij de Champions League-miljoenen die komend seizoen binnenstromen, maar ook op andere vlakken.

Zo liet Van Persie een heel elftal aan jeugdspelers debuteren in het anderhalve seizoen dat hij trainer was, waarvan sommigen zeer talentvol bleken. Verder lukte Van Persie ook iets waar zijn voorgangers niet in slaagden: Ayase Ueda aan het scoren krijgen. De Japanner werd eredivisietopscorer met 25 goals en zou deze zomer een grote transfersom kunnen opbrengen. Zo bezien hebben de Rotterdammers na het vertrek van Van Persie mogelijk nog wel plezier van sommige van zijn keuzes





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Feyenoord Robin Van Persie Hoofdtrainer Samenwerking Beëindigd Slechte Resultaten

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