Feyenoord wint cruciale wedstrijd bij Fortuna Sittard en verstevigt positie in strijd om tweede plaats

Feyenoord heeft een belangrijke overwinning behaald op Fortuna Sittard (1-2), waardoor de Rotterdammers hun voorsprong op NEC in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie hebben vergroot. Late doelpunten van Watanabe en Read zorgden voor de overwinning.

Feyenoord heeft een cruciale overwinning behaald in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie , door met 1-2 te winnen bij Fortuna Sittard . Deze zwaarbevochten zege kwam tot stand dankzij late doelpunten van Tsuyoshi Watanabe en Givairo Read , in de 84e en 90e minuut respectievelijk.

De Rotterdammers profiteerden optimaal van het puntenverlies van concurrenten Ajax en NEC eerder in het weekend. Ajax speelde zaterdagavond met 2-2 gelijk tegen PSV, terwijl NEC met 1-1 gelijkspeelde tegen Telstar. Met nog twee speelronden te gaan heeft Feyenoord nu een voorsprong van vijf punten op NEC, de nummer drie in de competitie. Deze tweede plaats is van groot belang, aangezien het recht geeft op directe kwalificatie voor de hoofdfase van de Champions League, een unieke kans dit seizoen.

De druk op Feyenoord neemt toe, want FC Twente kan de kloof verkleinen tot vier punten als ze zondagavond winnen van AZ in Enschede. De wedstrijd tegen AZ is een belangrijke test voor de club uit Enschede, die hoopt om de strijd om de tweede plaats nog spannend te maken. De wedstrijd in Sittard verliep allesbehalve soepel voor Feyenoord.

Gernot Trauner, die vorige week zijn rentree maakte in de basiself na een lange afwezigheid, kon geen significante impact hebben op het spel. De eerste kansen waren voor Feyenoord, maar Ayase Ueda, de topscorer van de Eredivisie, faalde in het benutten van een voorzet van Anis Hadj-Moussa, waarbij zijn schot hoog over het doel ging. Fortuna Sittard was vooral gevaarlijk in de omschakeling, met verschillende kansen die doelman Timon Wellenreuther tot actie dwongen.

De beste kans voor Fortuna kwam van Lars Duijvestijn, die na een lange bal alleen voor Wellenreuther kwam, maar op de paal schoot. Vlak na rust kwam Fortuna op voorsprong door een doelpunt van Kaj Sierhuis, waarbij de verdediging van Feyenoord tekortschoot. Dimitris Limnios kreeg te veel ruimte bij zijn voorzet, waardoor Sierhuis ongehinderd kon scoren met een prachtige kopbal. Feyenoord moest toen achtervolgen en zette alles op alles om de gelijkmaker te forceren.

De druk op Fortuna nam toe, maar Feyenoord creëerde aanvankelijk weinig concrete kansen. Ueda had nog een kans, maar schoot over het doel. De wedstrijd werd steeds intensiever en bereikte een hoogtepunt toen Paul Gladon van Fortuna met een rode kaart van het veld werd gestuurd na een harde tackle op doelman Wellenreuther, beoordeeld door de VAR. Met een man meer rook Feyenoord bloed en zette ze de aanval op.

Ueda zag een kopbal gekeerd worden door doelman Mattijs Branderhorst, waarna Watanabe de rebound binnen tikte en de 1-1 scoorde. In de slotseconden van de wedstrijd scoorde Givairo Read de winnende goal, een schot dat van richting veranderde. Hoewel Feyenoord niet optimaal speelde, zal trainer Robin van Persie ongetwijfeld tevreden zijn met de drie punten en de belangrijke overwinning in de strijd om de tweede plaats.

De overwinning bij Fortuna Sittard is een belangrijke stap richting Champions League-voetbal en geeft Feyenoord een voorsprong in de laatste fase van de competitie. De komende twee wedstrijden zullen cruciaal zijn om de tweede plaats te verstevigen en de droom van Champions League-voetbal te realiseren





NOSsport / 🏆 12. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Feyenoord Fortuna Sittard Eredivisie Champions League Robin Van Persie Tsuyoshi Watanabe Givairo Read

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fortuna Sittard - Feyenoord: Wedstrijdvoorspelling en WelkomstactieKies of je verwacht dat Fortuna Sittard of Feyenoord wint en profiteer van een verhoogde quotering. De actie biedt de kans om 50x je inleg te winnen met een maximale inzet van 1 euro. Analyse van de huidige vorm van beide teams en informatie over de welkomstbonus van TOTO.

Read more »

Jubileum, tegendoelpunten en Amadou Ciss: dit moet je weten over Fortuna Sittard tegen FeyenoordHet zijn voor spelers, maar bovenal voor fans bijzondere thuiswedstrijden: Fortuna Sittard krijgt zondagmiddag met Feyenoord een traditionele top-3 club op bezoek.

Read more »

Live verslaggeving PEC-Heracles en Fortuna-Feyenoord, Heerenveen naar play-offsUpdates van de wedstrijden PEC Zwolle - Heracles Almelo en Fortuna Sittard - Feyenoord, met details over kansen, gele kaarten en blessures. Daarnaast een verslag van de gewonnen wedstrijd Heerenveen - Volendam die Heerenveen naar de play-offs brengt.

Read more »

Internet gaat compleet los op Mohamed Ihattaren na bizarre actie in minuut 48 tijdens Fortuna SittardMohamed Ihattaren zit op zijn zachtst gezegd niet lekker in de wedstrijd Fortuna Sittard - Feyenoord. Het internet gaat compleet los over de middenvelder na een bizarre actie in de extra tijd van de eerste helft, waarna hij het op slag van rust ook nog eens fel aan de stok kreeg met ploeggenoot Kaj Sierhuis.

Read more »

Feyenoord draait wedstrijd om in Sittard en zet stap richting Champions LeagueFeyenoord heeft een belangrijke overwinning behaald op Fortuna Sittard (1-2) in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie, wat een ticket voor de Champions League oplevert. Na een slechte wedstrijd leek een nederlaag in zicht, maar in de laatste tien minuten werd de wedstrijd omgedraaid.

Read more »

Feyenoord neemt voorschot op Champions League-deelname met late zege in SittardDe ploeg van trainer Robin van Persie profiteert dankzij een zwaarbevochten 1-2 zege bij Fortuna Sittard van het puntenverlies van Ajax en NEC.

Read more »