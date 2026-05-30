Feyenoord verwelkomt dertien verhuurde spelers terug: Zechiël sterke kandidaat, Zerrouki en Stengs onzeker

Een overzicht van de terugkerende huurlingen van Feyenoord: contracten, prestaties en vooruitzichten voor het komende seizoen.

De komende zomer zal Feyenoord niet alleen neuen aankopen incorporeren, maar ook een aanzienlijk aantal verhuurde spelers terugzien naar De Kuip keren. In totaal staan dertien spelers onder contract bij de club die de komende periode terugkeren.

Calvin Stengs, Ramiz Zerrouki, Gjivai Zechiël, Luka Ivanušec, Stéphano Carrillo, Jeyland Mitchell, Neraysho Kasanwirjo, Plamen Andreev, Jaden Slory, Jan Plug, Chris-Kévin Nadje, Matteo Malasomma en Seunggyun Bae zijn die namen. Voor de meeste spelers eindigt de huurperiode op 30 juni, met uitzondering van Chris-Kévin Nadje wiens huur bij Monterey Bay FC tot 31 juli loopt. De contractduur van deze spelers bij Feyenoord varieert: sommigen zijn vast tot medio 2027, terwijl anderen tot 2028 of zelfs 2029 gebonden zijn.

Zechiël en Ivanušec hebben een contract tot medio 2028, en spelers als Carrillo, Mitchell, Andreev en Slory liggen vast tot medio 2029. De meest besproken namen zijn Gjivai Zechiël en Ramiz Zerrouki. Zechiël heeft na een sterke huurperiode bij FC Utrecht - waar hij in 48 wedstrijden negen goals en tien assists scoorde - een kans verdiend in de voorbereiding. Trainer Robin van Persie heeft zijn waardering voor de middenvelder uitgesproken.

Zerrouki daarentegen heeft herhaaldelijk aangegeven dat hij zijn toekomst niet in Rotterdam ziet. Hij speelde 35 wedstrijden voor FC Twente met drie goals, maar gaf na het seizoen aan zich nooit thuis gevoeld te hebben in Rotterdam. Calvin Stengs had een teleurstellende periode bij Pisa door blessureproblemen. Hij speelde maar vier officiële wedstrijden zonder scoring, wat aanzienlijk minder is dan verwacht.

Met nog een jaar合同 op zijn contract lijkt een transfer waarschijnlijk. Luka Ivanušec speelde 32 wedstrijden voor PAOK met twee goals, maar werd geen vaste basisvoetballer. PAOK beschikt over een koopoptie, wat zijn toekomst onzeker maakt. Verschillende spelers kregen ervaring in de Eerste Divisie bij FC Dordrecht.

Stéphano Carrillo speelde 34 wedstrijden met vier goals, Jan Plug scoorde één keer in 14 wedstrijden, en Seunggyun Bae scoorde ook één keer in 25 wedstrijden. Matteo Malasomma kwam door blessures maar één keer aan de.start. In de verdediging zijn er meldingen over Jeyland Mitchell en Neraysho Kasanwirjo. Mitchell speelde 26 wedstrijden voor Sturm Graz met één goal en één assist en heeft een lang contract tot 2029, maar Sturm Graz heeft een koopoptie.

Kasanwirjo speelde 24 wedstrijden voor Molde FK en Fortuna Sittard gecombineerd. Hij staat tot 2027 bij Feyenoord. Plamen Andreev had een onregelmatig seizoen: na een voortijdige beëindiging van zijn huur bij Racing Santander werd hij naar Lech Poznan gestuurd. Totaal speelde hij zes wedstrijden.

Hij heeft een contract tot 2029, met een koopoptie voor Lech Poznan. Jaden Slory speelde 22 wedstrijden voor Feyenoord en Go Ahead Eagles zonder te scorren, maar kreeg Eredivisie-ervaring. Zijn contract loopt tot 2029. Chris-Kévin Nadje begon bij Excelsior (zeven wedstrijden) en vertrok daarna naar Monterey Bay FC in de Verenigde Staten, waar hij nog tot eind juli actief is.

Samenvattend keert een grote groep verhuurde spelers terug, met uiteenlopende spectrums aan ervaring en contractduur. Voor sommigen, zoals Zechiël, is een plek in de selectie waarschijnlijk, terwijl anderen zoals Zerrouki en Stengs mogelijk vertrekken. De komst van meerdere spelers concurrentie en keuzes voor het-selectie van het komende seizoen





