Feyenoord versnelt transferplannen voor NEC-speler Ouaissa

Feyenoord is actief op de transfermarkt en heeft NEC-buitenspeler Sami Ouaissa op het radar als mogelijke opvolger voor Anis Hadj Moussa. Ondanks concurrentie uit Duitsland en Frankrijk wil de speler graag naar Rotterdam.

Feyenoord plant een snelle aanpak in de race om Sami Ouaissa te注册. De Rotterdammers zien in de buitenspeler van NEC een potentiële opvolger van Anis Hadj Moussa, zo meldt de media.

De Algerijnse aanvaller, die woensdagavond met zijn land afreis naar De Kuip voor een oefeninterland tegen Oranje, heeft de wens om te vertrekken. Feyenoord staat niet onwillig tegenover een vertrek, mits de hoofdprijs betaald wordt. Daarom verkennen de Rotterdammers, onder leiding van nieuwbakken technisch directeur Dévy Rigaux, de markt naar offensieve versterkingen. Ouaissa is op die manier concreet in beeld gekomen.

De aanvaller van Jong Oranje plaatste zich afgelopen seizoen met NEC voor de voorrondes van de Champions League. Hij geniet naast belangstelling van Feyenoord ook interesse van Duitse en een Franse club, al gaat de voorkeur uit naar een transfer naar Rotterdam-Zuid.

"De speler zelf ziet een overstap naar De Kuip zitten, ondanks interesse van clubs als VfB Stuttgart, Wolfsburg en OSC Lille. Daarmee begint alles. Daarbij leeft in Rotterdam sterk het gevoel dat een bedrag rond de acht miljoen euro marktconform zou zijn", schrijft de bron





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