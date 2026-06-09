Feyenoord verliest Ralf Glasner aan AC Milan

Feyenoord heeft de strijd om de diensten van Ralf Glasner verloren. De Oostenrijkse trainer heeft een definitieve keuze gemaakt voor AC Milan en zal de Italiaanse club versterken. Het is een grote uitdaging voor Feyenoord om een nieuwe trainer te vinden en het zal interessant zijn om te zien hoe dit zal uitpakken.

Feyenoord verliest de strijd om de diensten van Frank de Boer opvolger, de Oostenrijkse trainer Ralf Glasner . Hij heeft een definitieve keuze gemaakt voor AC Milan en zal de Italiaanse club versterken.

De 51-jarige trainer had in de afgelopen periode zijn naam genoemd als mogelijke opvolger van Robin van Persie bij Feyenoord. Echter, de roze sportkrant schrijft nu dat zijn keuze voor AC Milan definitief is. Het is enkel nog wachten op de laatste formaliteiten en duidelijkheid rondom Ralf Rangnick als nieuwe technisch directeur bij de club uit Milaan. Glasner heeft recentelijk besloten te vertrekken bij Crystal Palace, waar hij meer dan verdienstelijk werk leverde.

Hij bezorgde de club de FA Cup en de Community Shield en kroonde zich onlangs tot winnaar van de Conference League. Feyenoord wist dat het niet makkelijk zou worden om Glasner te strikken en grijpt dus mis. De succescoach gaat bij AC Milan een lucratief contract ondertekenen. Technisch directeur Devy Rigaux moet nu doorschakelen naar andere kandidaten.

Feyenoord wil snel duidelijkheid hebben over de nieuwe trainer, omdat de voorbereiding op het nieuwe seizoen al over enkele weken begint. Glasner wordt bij AC Milan de opvolger van Massimiliano Allegri. Na afloop van het vorige seizoen werd de Italiaan ontslagen vanwege het missen van de Champions League. AC Milan heeft een nieuwe trainer nodig om de club terug naar de top te brengen.

Het is een grote uitdaging voor de club en de nieuwe trainer. Het zal interessant zijn om te zien hoe Glasner de club zal leiden en of hij in staat is om de club terug naar de top te brengen. De keuze van Glasner voor AC Milan is een grote stap voor de club en het zal interessant zijn om te zien hoe dit zal uitpakken





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Feyenoord Ralf Glasner AC Milan Voetbal Trainer

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