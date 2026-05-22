Feyenoord-trainers Robin van Persie en spelers concurreeren voor voorkomen van verhuurde spelers

De trainerslerende cecagoever (Van Persie) en spelers (Calvin Stengs en Ramiz Zerrouki) van Feyenoord zijn in strijd tegen de verhuurde spelers, die terug willen keren in De Kuip, en praten over het algemene plaatje, de houding en de zin in een terugkeer.

Calvin Stengs en Ramiz Zerrouki hoeven volgens Rotterdamse koffiekl Kushka niet terug te keren bij Feyenoord . Het duo is respectievelijk verhuurd aan Pisa en FC Twente, maar keert 'gewoon' weer terug naar De Kuip, maar daar zit niet iedereen op te wachten.

Ook lijken zowel Stengs als Zerrouki niet heel warm te lopen voor een terugkeer.

'Het gaat vooral over het algemene plaatje', vertelt controlerende middenvelder Stengs. 'Ik heb me daar nooit thuis gevoeld en op mijn gemak gevoeld. Ik zie het na het interview niet zo voor me dat die zich daadwerkelijk weer gaan melden', reageert Feyenoord-watcher Kouka.

'Dat heeft niet zoveel zin. Als je bouwt richting een nieuw seizoen, wil je daar ook iets van positiviteit in. Dat ga je met deze twee erbij niet krijgen', doelt Van Eersel op het duo.

"Ik verwacht ook dat Van Persie gaat zeggen: deze twee wil ik er niet bij hebben", haakt Michiel Kramer in





