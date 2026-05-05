Feyenoord is bezig met het aantrekken van een nieuwe technisch directeur en algemeen directeur. Robert Eenhoorn lijkt de nieuwe algemeen directeur te worden, terwijl de technisch directeur een verrassende naam is. De club kampt met een grote selectie en moet spelers verkopen.

Feyenoord staat op het punt om significante veranderingen door te voeren in de clubstructuur, met de aanstelling van zowel een nieuwe technisch directeur als een nieuwe algemeen directeur in zicht.

Clubwatcher Martijn Krabbendam heeft onthuld dat de zoektocht naar een technisch directeur al vergevorderd is, en dat de kandidaat een verrassende keuze is, geen voormalig Feyenoord-speler. De club kampt momenteel met een grote selectie van 43 contractspelers, waarvan een aanzienlijk deel geen toekomst heeft in Rotterdam. Het vinden van oplossingen voor deze spelers, waaronder Anis Hadj Moussa, Ayase Ueda en Givairo Read, is een van de belangrijkste taken voor de nieuwe technisch directeur.

De aanstelling van Robert Eenhoorn als algemeen directeur lijkt eveneens een kwestie van tijd, ondanks eerdere weerstand van figuren zoals Toon van Bodegom, voorzitter van de Raad van Commissarissen. Krabbendam meldt dat het verzet binnen de club is gebroken en dat Eenhoorn inmiddels als een uitstekende kandidaat wordt beschouwd, gezien zijn competenties en kwalificaties. Er is al contact geweest met Eenhoorn en de verwachting is dat zijn benoeming snel zal worden aangekondigd.

De noodzaak van deze veranderingen wordt benadrukt door de omvang van de taken die voor de club liggen, met name het reduceren van de selectie en het aantrekken van versterkingen. De komst van een nieuwe technisch directeur wordt zelfs als belangrijker gezien dan die van Eenhoorn, gezien de directe impact op het sportieve beleid. De selectie van Feyenoord vereist een grondige herziening, waarbij spelers die niet meer in de plannen passen, moeten worden verkocht of verhuurd.

Dit proces zal een belangrijke rol spelen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen en de ambitie om succesvol te zijn in zowel de Eredivisie als in Europees verband. De club is zich bewust van de uitdagingen die voor hen liggen en is vastbesloten om de juiste beslissingen te nemen om de toekomst van Feyenoord te waarborgen. De aanstelling van een ervaren technisch directeur en een competente algemeen directeur worden gezien als cruciale stappen in dit proces.

De verwachtingen zijn hooggespannen en de supporters hopen op een succesvolle herstructurering van de club. De zoektocht naar de ideale kandidaten is intensief geweest, maar de club lijkt nu dicht bij het vinden van de juiste mensen om Feyenoord naar een hoger niveau te tillen. De komende weken zullen cruciaal zijn, met de officiële aankondigingen van de nieuwe aanstellingen die verwacht worden. De focus ligt nu op het afronden van de onderhandelingen en het voorbereiden van de toekomst van Feyenoord.

De club is ervan overtuigd dat de nieuwe structuur zal leiden tot meer stabiliteit en succes, zowel op als buiten het veld. De uitdagingen zijn groot, maar de club is vastbesloten om deze aan te gaan en de ambities waar te maken. De supporters spelen hierin een belangrijke rol en de club rekent op hun steun in de komende periode.

De nieuwe leiding zal zich richten op het creëren van een positieve sfeer en het bevorderen van de samenwerking tussen alle betrokken partijen. Dit is essentieel om de doelstellingen te bereiken en Feyenoord weer terug te brengen naar de top van het Nederlandse voetbal. De club is ervan overtuigd dat de nieuwe structuur zal leiden tot een duurzaam succes en dat Feyenoord weer een belangrijke rol zal spelen in Europa.

De komende jaren zullen uitwijzen of deze verwachtingen worden waargemaakt, maar de club is optimistisch over de toekomst. De aanstelling van de nieuwe technisch directeur en algemeen directeur zijn belangrijke stappen in de goede richting en de club is vastbesloten om deze kans te grijpen. De supporters hopen op een succesvolle toekomst voor Feyenoord en zijn klaar om de club te steunen in alle opzichten.

De club rekent op hun enthousiasme en loyaliteit en is ervan overtuigd dat samenwerking de sleutel tot succes is. De komende periode zal spannend zijn, maar de club is klaar voor de uitdagingen die voor hen liggen. De focus ligt nu op het afronden van de aanstellingen en het voorbereiden van de toekomst van Feyenoord





