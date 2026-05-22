Feyenoord staat een hete transferzomer te wachten

Feyenoord-watcher Mikos Gouka verwacht dat de Rotterdamse club een aantal basisspelers zal verliezen in de komende transferzomer.

Feyenoord staat een hele hete transferzomer te wachten, aldus Feyenoord -watcher Mikos Gouka . Hij verwacht dat de Rotterdamse club een aantal basisspelers zal verliezen, waaronder de rechtsback die hoog op de verlanglijst staat van Bayern München en Manchester City .

De 28-jarige Japanner is echter te oud voor grote clubs, volgens Gouka. Daarnaast hoopt Feyenoord afscheid te nemen van een trio, waarbij Gonçalo Borges en Casper Tengstedt de eerste twee op de lijst staan. De Deense spits en de Portugese buitenspeler kwamen in de zomer naar Rotterdam, maar konden geen potten breken. Een vertrek ligt in het verschiet, maar Feyenoord zal verlies lijden omdat ze ze na één seizoen al verkopen.

Gouka verwacht dat Feyenoord ook afscheid zal nemen van Jordan Bos, Anis Hadj Moussa en Ayase Ueda





