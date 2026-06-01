Feyenoord's potentiële Champions League‑tegenstanders en financiële kansen voor 2026‑2027

Feyenoord staat klaar voor de Champions League‑league phase, met een lijst van Europese giganten als mogelijke tegenstanders en een verwachte omzet van rond de 40 miljoen euro.

Feyenoord heeft al een groot deel van de mogelijke tegenstanders voor het komende Champions League ‑seizoen onder zich. Net als PSV zijn de Rotterdammers rechtstreeks geplaatst voor de league phase van de nieuwste opzet van het toernooi.

Terwijl de definitieve lijst van 36 clubs nog niet compleet is, staan er al enkele Europese grootmachten die de Rotterdamse club kunnen treffen. Real Madrid, FC Barcelona, Bayern München, Paris Saint‑Germain, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Internazionale en Atlético Madrid zijn al bevestigd voor de groepsfase. Daarnaast hebben clubs als Manchester United, Aston Villa, Borussia Dortmund, RB Leipzig, FC Porto, Galatasaray, Slavia Praag en Shakhtar Donetsk eveneens hun plek al veiliggesteld.

Deze reeks van mogelijke tegenstanders maakt de voorpret voor trainer Robin van Persie extra groot, vooral omdat hij in zijn spelerscarrière een iconische periode beleefde bij Arsenal en later een landstitel met Manchester United veroverde. Een confrontatie met een van die twee clubs zou daarom een bijzonder emotionele lading hebben voor zowel de coach als de achterban. De huidige UEFA‑clubcoëfficiënt plaatst Feyenoord net boven de grens tussen pot 2 en pot 3.

Met een coëfficiënt van 71.000, tegenover de 71.250 van PSV, wordt de Nederlandse club in de voorlopige inschattingen vaak ingedeeld in pot 3, maar de exacte positie hangt nog af van de resultaten van de resterende competitiewedstrijden, de nog te bepalen tickets en de clubs die zich via de voorrondes nog weten te plaatsen. In de nieuwe format worden alle 36 clubs verdeeld over vier potten van elk negen teams.

Iedere club speelt acht wedstrijden: twee tegenstanders uit pot 1, twee uit pot 2, twee uit pot 3 en twee uit pot 4. Een belangrijk regelgevingspunt is dat clubs uit hetzelfde land niet tegen elkaar mogen worden geloot, waardoor PSV geen mogelijke tegenstander van Feyenoord kan worden in de league phase. Financieel gezien betekent deelname aan de Champions League voor Feyenoord een flinke omzetstroom.

De club mag naar verwachting zo'n 40 miljoen euro aan vaste UEFA‑inkomsten ontvangen, bestaande uit een startpremie van 18,62 miljoen euro en aanvullende opbrengsten uit de zogenaamde value pillar, waarin tv‑rechten, marktwaarde en historische Europese prestaties een rol spelen. Per overwinning in de league phase ontvangt de club 2,1 miljoen euro, per gelijkspel 700 000 euro.

Een plek in de tussenronde brengt circa één miljoen euro extra op, terwijl het bereiken van de achtste finales nog eens ongeveer 11 miljoen euro extra oplevert. Deze bedragen vormen een belangrijke financiële impuls, vooral gezien de toenemende kosten binnen het professionele voetbal. De resterende zeven plaatsen in de hoofdtoernooi worden nog via de kwalificatierondes vastgesteld.

Vijf daarvan komen via het kampioenenpad en twee via het niet‑kampioenenpad, met mogelijke deelnemers als Celtic, AEK Athene, Viking FK, LASK, Sporting CP, Olympique Lyon, Sparta Praag en zelfs de Nederlandse club NEC. De eerste voorrondes starten op 7 en 8 juli 2026, de play‑offs voor de league phase vinden plaats in augustus, en de loting voor de groepsfase is gepland op 27 augustus 2026 in Nyon.

Na afloop van de league phase gaan de nummers één tot en met acht rechtstreeks door naar de achtste finales, terwijl de nummers negen tot en met vierentwintig een tussenronde moeten spelen. Het is duidelijk dat Feyenoord, ondanks de mogelijke financiële en sportieve voordelen, zich nog moet bewijzen tegen enkele van de sterkste clubs van het Europese voetbal





