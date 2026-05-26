Feyenoord's nieuwe technisch directeur Rigaux legt uit hoe hij data-gedreven beslissingen neemt

De nieuwe technisch directeur van Feyenoord, Rigaux, legt uit hoe hij data-gedreven beslissingen neemt bij de Rotterdamse club. Hij zal samen met algemeen directeur Robert Eenhoorn in op een data-gedreven werkwijze, waarbij de beste inzichten worden verkregen door persoonlijke gesprekken met spelers en gebruik te maken van een netwerk van betrouwbare personen in de voetbalwereld.

De toekomstvisie van Feyenoord wordt besproken. De nieuwe technische directeur gaat daarbij samen met algemeen directeur Robert Eenhoorn in op een data-gedreven werkwijze . De Belg begint officieel op 1 juni bij Feyenoord , maar heeft al met Eenhoorn gesproken.

'Robert heeft in gesprekken uitgelegd hoe hij Moneyball bij AZ heeft geïnstalleerd en hoe we dat bij Feyenoord ook kunnen doen', legt de nieuwsgierige Rigaux uit. 'Ik geloof namelijk dat het heel belangrijk is. ' Het Moneyball-principe werd bekend door honkbalclub Oakland Athletics en bestuurder Billy Beane. Door slim gebruik te maken van statistieken en data kon de club met een beperkt budget concurreren met rijkere tegenstanders.

Later vond die werkwijze ook steeds meer ingang in het voetbal. Eenhoorn is vrienden met Billy Beane en nam die denkwijze mee naar AZ. Na zijn loopbaan in het Amerikaanse honkbal speelde de Rotterdammer daar een belangrijke rol bij het gebruik van data-analyse in scouting en transferbeleid





