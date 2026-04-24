Feyenoord overweegt terugkeer Van Wonderen en interesse in Van Bronckhorst in beleidsmatige rol

Feyenoord overweegt Kees van Wonderen terug te halen in een beleidsmatige functie na het vertrek van Dennis te Kloese. Ook Giovanni van Bronckhorst wordt genoemd als potentiële kandidaat voor een vergelijkbare rol, in lijn met de clubvisie om oud-spelers te integreren in het bestuur.

Feyenoord overweegt serieus de terugkeer van Kees van Wonderen in een beleidsmatige functie, zo meldt De Telegraaf. Deze stap zou in lijn zijn met de ambitie van de club om voormalige spelers en trainers te integreren in het bestuur, met als doel de ervaring en mentaliteit van succesvolle voetballers te benutten binnen de organisatie.

De zoektocht naar deze figuren is al decennialang gaande in Rotterdam, waarbij de club streeft naar een vertaling van topsportprestaties naar de dagelijkse werkvloer, een visie die doet denken aan de filosofie van Johan Cruijff. Van Wonderen zelf heeft in het voorjaar al aangegeven open te staan voor een samenwerking met Feyenoord na dit seizoen, en de onderhandelingen waren al in een vergevorderd stadium voordat het moment van zijn aanstelling werd uitgesteld.

Nu, na het vertrek van Dennis te Kloese als technisch directeur, lijkt de weg vrij te zijn voor zijn terugkeer. Naast Van Wonderen wordt ook de naam van Giovanni van Bronckhorst genoemd als potentiële kandidaat voor een beleidsmatige rol. Van Bronckhorst, de meest succesvolle trainer van Feyenoord in deze eeuw, zou niet alleen waardevolle expertise kunnen inbrengen, maar ook een belangrijke rol kunnen spelen in het openen van deuren bij andere Europese clubs.

Zijn status als boegbeeld van de club zou bovendien een positieve impuls kunnen geven aan de clubidentiteit en het imago. De krant specificeert niet om welke precieze functie het gaat, maar benadrukt de potentie van Van Bronckhorst om een significante bijdrage te leveren aan de strategische besluitvorming binnen Feyenoord. De club heeft in het verleden al vaker geprobeerd om oud-spelers in management- en directiefuncties te plaatsen, in de hoop dat hun ervaring en inzicht de club verder kunnen helpen.

Deze pogingen zijn echter vaak moeizaam verlopen, wat de uitdagingen onderstreept bij het integreren van voormalige voetballers in het bestuur. De zoektocht naar de juiste kandidaten, die zowel over de benodigde kwaliteiten als de juiste mentaliteit beschikken, is dan ook een voortdurende inspanning. De snelle aanstelling van Dennis te Kloese bij een nieuwe club, zoals gemeld in de titel 'Helemaal rond: Te Kloese vindt razendsnel nieuwe club na Feyenoord-vertrek', heeft de situatie bij Feyenoord verder versneld.

Dit heeft de club gedwongen om snel te handelen en de zoektocht naar een nieuwe technisch directeur te intensiveren. De focus ligt nu duidelijk op het aantrekken van een kandidaat die niet alleen over de juiste expertise beschikt, maar ook de clubcultuur begrijpt en de visie van Feyenoord kan uitdragen. De mogelijke terugkeer van Van Wonderen en de interesse in Van Bronckhorst passen in deze strategie.

Het is duidelijk dat Feyenoord een koerswijziging nastreeft, waarbij de club meer waarde hecht aan de inbreng van oud-spelers en trainers in het bestuur. Deze benadering is niet zonder risico's, maar de club is ervan overtuigd dat het de sleutel kan zijn tot toekomstig succes.

De discussie onder supporters, zoals te zien is in de reacties, laat zien dat er verschillende meningen zijn over de kwaliteiten van potentiële kandidaten, maar de algemene consensus is dat Feyenoord een sterke en ervaren technisch directeur nodig heeft om de club naar een hoger niveau te tillen. De komende weken zullen cruciaal zijn om te bepalen wie de opvolger van Te Kloese wordt en welke rol Van Wonderen en Van Bronckhorst eventueel zullen spelen in de nieuwe organisatie





