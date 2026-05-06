Feyenoord overweegt terugkeer van Saïd Bakkati voor versterking technische staf

Feyenoord kijkt naar Saïd Bakkati om het gat op te vullen dat mogelijk ontstaat door het vertrek van Etienne Reijnen naar Liverpool.

Feyenoord bevindt zich momenteel in een fase waarin de samenstelling van de technische staf een cruciaal punt van aandacht is. De Rotterdamse club lijkt haar pijlen te richten op een bekende naam uit het verleden om de kwalitatieve slag te slaan: Saïd Bakkati .

De huidige assistent-trainer van Sparta Rotterdam is stevig in beeld om terug te keren naar De Kuip, waar hij in het verleden al een succesvolle periode heeft gekend. Tussen 2019 en 2020 was Bakkati reeds actief binnen de muren van het stadion, waarbij hij fungeerde als assistent onder de leiding van trainers Jaap Stam en Dick Advocaat.

De band met Advocaat is overigens niet beperkt tot Feyenoord; de twee werkten reeds eerder samen bij ADO Den Haag, wat wijst op een sterke professionele synergie. Nu Advocaat opnieuw een rol speelt binnen de context van de club, lijkt de weg vrijgemaakt voor een terugkeer van Bakkati. Zijn cv is indrukwekkend en divers, met ervaring bij topclubs als Ajax en internationale ervaring bij Cincinnati, naast een periode bij PEC Zwolle.

Binnen de muren van Sparta Rotterdam klinken de geluiden over de 44-jarige tacticus uiterst positief. Hij weet op dit moment zijn taken als assistent van Maurice Steijn moeiteloos te combineren met zijn verantwoordelijkheden bij Jong Oranje, wat zijn vermogen tot multitasking en zijn tactische inzicht onderstreept. De plotselinge interesse in de diensten van Saïd Bakkati is niet uit de lucht gegrepen, maar is direct gekoppeld aan de mogelijke verschuivingen binnen de huidige staf.

De drijvende kracht achter deze ontwikkelingen is het mogelijke vertrek van Etienne Reijnen. De 39-jarige oud-speler, die in zijn actieve loopbaan diverse clubs als PEC Zwolle, AZ en Cambuur heeft gekend, staat voor een enorme kans in de Europese top. Reijnen is namelijk in het vizier van Liverpool, waar de voormalige Feyenoord-trainer Arne Slot nu aan het roer staat.

De band tussen Slot en Reijnen is sterk; de trainer wilde hem eigenlijk al meenemen op het moment dat hij de overstap naar Engeland maakte. De reden dat dit destijds niet doorging, was puur administratief van aard: Reijnen beschikte op dat moment nog niet over de vereiste trainerspapieren om op het hoogste niveau in de Premier League te kunnen functioneren.

Inmiddels is die hindernis echter bijna weggenomen, aangezien Reijnen op het punt staat zijn opleiding tot het op-één-na-hoogste trainersdiploma af te ronden. Een overstap naar Anfield zou voor hem een ongekende stap voorwaarts betekenen in zijn carrière. Bij Liverpool is er bovendien een specifieke behoefte aan zijn expertise; met het vertrek van Aaron Briggs, de specialist op het gebied van standaardsituaties, is er een gat gevallen dat Reijnen, met zijn specifieke specialisme in dit vakgebied, perfect kan opvullen.

Naast de onzekerheid rondom Reijnen, is er ook sprake van een mogelijke exit van René Hake. Mocht Hake inderdaad besluiten de club te verlaten, dan zou de technische staf van Feyenoord in één klap flink zijn uitgedund. In een scenario waarin zowel Reijnen als Hake vertrekken, zouden enkel John de Wolf en Brian Prinas overblijven om de dagelijkse trainingen en tactische voorbereidingen te leiden.

Voor een club met de ambities van Feyenoord, die constant meevecht om de prijzen in de Eredivisie en zich wil bewijzen op het Europese toneel, is een dergelijke onderbezetting onaanvaardbaar. De druk om snel kwalitatieve versterkingen aan te trekken is dan ook groot. De terugkeer van een ervaren kracht als Saïd Bakkati zou in dat opzicht een ideale oplossing zijn.

Hij kent de cultuur van de club, begrijpt de verwachtingen van de supporters en brengt een schat aan ervaring mee vanuit verschillende voetbalomgevingen. Het proces van werving en selectie voor de technische staf is vaak net zo complex als die van de spelerszelf, omdat de chemie tussen de trainers essentieel is voor het succes van het team op het veld.

De Rotterdamse club lijkt daarom te kiezen voor een veilige maar kwalitatief hoogstaande optie door iemand terug te halen die reeds bewezen heeft dat hij in De Kuip kan functioneren





Plaatsvervangende schaamte bij zien 'overspannen' Feyenoord: 'Krankzinnig gedrag'Kenneth Perez kijkt nog altijd met stuitende verbazing terug op de wedstrijd van Fortuna Sittard tegen Feyenoord. De Deense analist van ESPN heeft geen goed woord over voor de prestaties én gedragingen van de Rotterdammers.

Scheidsrechter bij Feyenoord - AZ bekend, Makkelie fluit degradatiekrakerDe KNVB heeft de scheidsrechtersaanstellingen voor aankomende Eredivisie-speelronde bekendgemaakt. Marc Nagtegaal fluit de kraker tussen Feyenoord en AZ.

Van Persie lovend over ontwikkeling Kraaijeveld bij FeyenoordRobin van Persie is onder de indruk van de veelzijdigheid en ontwikkeling van Thijs Kraaijeveld bij Feyenoord. Hij ziet potentieel op meerdere posities, maar denkt dat centraal achterin momenteel zijn beste plek is. Daarnaast wordt er kort ingegaan op de wedstrijd tegen NEC en het gedrag van Wellenreuther.

Feyenoord kan 30 miljoen euro verdienen met Hadj MoussaTransferjournalist Santi Aouna meldt dat Anis Hadj Moussa voor 30 miljoen euro vertrekt bij Feyenoord. Vooral clubs uit Frankrijk tonen interesse.

'Feyenoord bepaalt vraagprijs voor Hadj Moussa: Franse clubs op vinkentouw'Het is de verwachting dat Anis Hadj Moussa komende zomer vertrekt bij Feyenoord. De 24-jarige rechtsbuiten geniet onder meer interesse van OSC Lille en Olympique Marseille, maar de Rotterdamse vraagprijs kan een deal lastig maken. Dat meldt transferverslaggever Santi Aouna.

'Feyenoord aast op Ghanese linksbuiten: concurrentie van grote Europese clubs'Feyenoord heeft zijn oog laten vallen op FC Nordsjælland-uitblinker Prince Amoako Junior, zo beweert het Ghanese medium My Joy. De Rotterdammers lijken bij voorbaat echter al kansloos, want ook enkele Europese grootmachten zouden zich in de strijd mengen.

