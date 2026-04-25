Feyenoord overweegt Robert Eenhoorn als algemeen directeur, Advocaat wordt geraadpleegd

Journalist Krabbendam stelt dat de aanstelling van Robert Eenhoorn een logische stap is voor Feyenoord. Dick Advocaat zal worden geraadpleegd voor advies. Daarnaast is er kritiek op het gedrag van Vitesse-supporters en wordt de kwaliteiten van Veerman benadrukt.

De discussie rondom de toekomstige structuur bij Feyenoord is in volle gang, met name over de potentiële aanstelling van Robert Eenhoorn . Journalist Krabbendam stelt dat de komst van Eenhoorn, gezien zijn ervaring en kwaliteiten, een logische stap is voor de club.

Hij benadrukt dat Feyenoord nu een pragmatische aanpak moet hanteren en niet direct verregaande beleidsbeslissingen moet nemen voordat een nieuwe technisch directeur is aangesteld. Het risico bestaat dat een nieuwe technisch directeur compleet andere ideeën heeft, wat tot onnodige verwarring en vertraging zou leiden. Een zorgvuldige en afgestemde aanpak is cruciaal om de continuïteit te waarborgen en de club vooruit te helpen.

Krabbendam verwacht dat de clubleiding Dick Advocaat, die momenteel als adviseur fungeert, zal raadplegen over de mogelijke aanstelling van Eenhoorn. Advocaat beschikt over een schat aan ervaring en kennis van de club, waardoor zijn input van onschatbare waarde kan zijn. De focus ligt nu op het vinden van iemand die de club op korte termijn kan stabiliseren en een duidelijke richting kan geven.

Eenhoorn wordt genoemd als algemeen directeur, maar Krabbendam benadrukt dat dit een eerste stap kan zijn in het herstructureren van de organisatie. Het is belangrijk om te beginnen met een sterke leider die de club kan navigeren door de huidige uitdagingen. De journalist sluit af met de conclusie dat Eenhoorn, gezien zijn cv, een uitstekende kandidaat is en dat Feyenoord ongetwijfeld snel met hem in gesprek zal gaan.

De haalbaarheid van de aanstelling lijkt hoog, en de verwachting is dat er binnenkort meer duidelijkheid zal komen over de toekomst van de club. Naast de interne discussie over de clubstructuur, is er ook veel ophef over het gedrag van een deel van de Vitesse-supporters. Een supporter van Feyenoord, onder de naam Supporter058, uit zijn schaamte en afkeuring over de incidenten die plaatsvonden tijdens de wedstrijd.

Hij benadrukt dat het onacceptabel is om andere mensen in gevaar te brengen, zelfs uit frustratie over een beslissing. Het gooien van vuurwerk of andere projectielen kan ernstige gevolgen hebben en is absoluut niet te tolereren. De supporter neemt afstand van het gedrag van de betrokkenen en pleit voor een respectvolle en veilige omgeving voor alle supporters. Hij geeft aan dat hij zijn frustraties op een andere manier kanaliseert, bijvoorbeeld door erover te praten met vrienden.

De supporter benadrukt dat het belangrijk is om de grenzen te respecteren en niet te vervallen in geweld of vandalisme. Hij roept op tot verantwoordelijkheid en zelfbeheersing, en hoopt dat de daders worden aangepakt. De incidenten bij Vitesse werpen een schaduw over het voetbal en onderstrepen de noodzaak van een gezamenlijke inspanning om het geweld te bestrijden. Tot slot wordt er in de discussie ook aandacht besteed aan de kwaliteiten van Veerman, een speler die vaak wordt onderschat.

De supporter merkt op dat Veerman als een rode lap voor een stier fungeert, omdat zijn kwaliteiten voortdurend worden gebagatelliseerd. Pas wanneer hij in een ander team speelt, zullen zijn kwaliteiten worden erkend, zo voorspelt de supporter. Dit is een veelvoorkomend fenomeen in de voetbalwereld, waarbij spelers pas worden gewaardeerd wanneer ze bij een andere club presteren. De supporter benadrukt dat Veerman een waardevolle speler is en dat zijn kwaliteiten niet mogen worden onderschat.

Hij roept op tot een eerlijke beoordeling van zijn prestaties en hoopt dat hij de erkenning krijgt die hij verdient. De discussie over Veerman illustreert de subjectiviteit van voetbal en de verschillende meningen over spelers en hun kwaliteiten. Het is belangrijk om kritisch te blijven, maar ook om open te staan voor de kwaliteiten van spelers en hen de kans te geven om zich te bewijzen





