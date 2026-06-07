Feyenoord ontslaat trainer Robin van Persie: 'We moeten starten met nieuwe hoofdtrainer'

Technisch directeur Dévy Rigaux heeft tijdens een persbericht de redenen uitgelegd voor het ontslag van Robin van Persie als trainer van Feyenoord. Het blijkt het resultaat van een interne analyse naar spelontwikkeling en dalende puntenaantal, zowel Europees als lands. Ondanks waardering voor het behoud van Champions League voetbal, concludeerde de club dat het beter is met een nieuwe trainer het volgende seizoen te beginnen. Een opvolger moet binnen enkele weken bekend worden gemaakt, terwijl de voorbereiding voor het nieuwe seizoen op 29 juni begint.

Technisch directeur Dévy Rigaux heeft tekst en uitleg gegeven over het ontslag van Robin van Persie als trainer van Feyenoord . De Belgische directeur, die afgelopen week begon aan zijn baan in De Kuip, spreekt van "een moeilijk besluit".

"We hebben intern een grondige analyse gemaakt," laat Rigaux weten in een persbericht van Feyenoord. "Daarin hebben we onder meer de ontwikkeling van het geleverde spel en de dalende trend qua puntenaantal, zowel Europees als in de Eredivisie meegenomen. De conclusie was dat we beter met een nieuwe hoofdtrainer starten aan het volgende seizoen.

" Rigaux bedankt Van Persie wel voor zijn diensten in de afgelopen twee seizoenen bij Feyenoord. "Robin van Persie heeft de afgelopen 1,5 jaar alles gegeven voor de club. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen met uiteindelijk toch de tweede plaats. Daarmee werd Champions League voetbal veilig gesteld, wat natuurlijk heel belangrijk is.

" Feyenoord verwacht binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie zal opvolgen als trainer. Op maandag 29 juni komt het merendeel van de selectie bij elkaar voor de start van het nieuwe seizoen





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Feyenoord Robin Van Persie Ontslag Trainer Dévy Rigaux

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