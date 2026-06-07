Feyenoord ontslaat Robin van Persie als hoofdtrainer na twee seizoenen

Robin van Persie is ontheven van zijn functie als hoofdtrainer van Feyenoord, zo meldt de club. De beslissing volgt na een analyse door de nieuwe sportleiding en na een seizoen vol hoogte- en dieptepunten. Ook zijn assistenten maken zich op voor vertrek.

Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord . De 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League -voetbal leidde, had een contract tot de zomer van 2027, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet.

Of ook assistent-trainers René Hake en John de Wolf vertrekken, is nog niet duidelijk. Eerder vertrokken al assistent Etiënne Reijnen en keeperstrainer Jyri Nieminen. Over een opvolger van Van Persie is nog niets bekend.

Na een seizoen met hoogte- en dieptepunten traden in De Kuip onlangs met Robert Eenhoorn een nieuwe algemeen directeur en met Dévy Rigaux een nieuwe technisch directeur aan die zeiden dat ze 'We zullen de tijd nemen om een analyse te maken van alles wat zich hier afgelopen seizoen heeft afgespeeld, zodanig dat we ook een beeld hebben om beslissingen te nemen', zei de 38-jarige Rigaux begin deze week. Een week later is de beslissing genomen: Van Persie vertrekt.

De oud-aanvaller van Feyenoord trad in februari 2025 in dienst als hoofdtrainer toen hij het werk overnam van interim-trainer Pascal Bosschaart. Van Persie kende een goede start en eindigde in zijn eerste seizoen met de club als derde. Zijn tweede seizoen begon onrustig door een rel rond het aanvoerderschap. Van Persie ontnam Quinten Timber de aanvoerdersband en wees aankoop Sem Steijn aan als nieuwe captain.

Na een aardig begin van de competitie begon de malaise eind oktober met een nederlaag tegen PSV, die een slechte reeks van de Rotterdammers inleidde. In het nieuwe jaar krabbelde Feyenoord iets op, maar sprankelend werd het spel niet meer onder Van Persie. De ontlading markeert het einde van een controversiële periode waarin de klub, ondanks sportief succes zoals kwalificatie voor de Champions League, worstelde met interne spanningen en een dalende prestaties.

De nieuwe leiding, onder wie Rigaux en Eenhoorn, zal nu de opdracht hebben om een nieuwe richting te vinden en stabiliteit terug te brengen aan De Kuip, terwijl fans en media met spanning afwachten wie de opvolger zal worden van de voormalige sterspeler die beiden成功vol был als speler maar niet als trainer kon bewijzen zijn visie op hedendaags voetbal duurzaam te maken binnen een complexe organisatie zoals Feyenoord





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