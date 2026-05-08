Arjen Robben, trainer van Feyenoord, ontkent geruchten dat Raheem Sterling na dit seizoen zal vertrekken. De prestaties van Sterling zijn tot nu toe onder de verwachtingen gebleven, maar er is nog geen definitief besluit genomen over zijn toekomst bij de club.

In een recente persconferentie heeft Arjen Robben , de trainer van Feyenoord , stellig ontkend dat er al een besluit is genomen over de toekomst van Raheem Sterling bij de club.

De geruchten dat beide partijen na dit seizoen uit elkaar zouden gaan, worden door Robben afgedaan als onjuist.

'Ik ben gequote in het artikel, maar ik heb nooit met de betreffende journalisten gesproken', aldus de trainer. Het huwelijk tussen Feyenoord en Sterling, dat met veel bombarie werd aangekondigd in februari, verloopt tot nu toe niet zoals gehoopt. De 82-voudig international van Engeland heeft in zeven wedstrijden slechts één assist gegeven en zat in twee van de laatste drie wedstrijden negentig minuten op de bank.

Dit heeft geleid tot speculaties over zijn toekomst bij de club, maar Robben benadrukt dat er nog geen definitief besluit is genomen.

'Ik heb nog niet met Raheem en zijn team gesproken. Dat zal volgende week of de week daarna gebeuren', verklaarde hij. De geruchten over een mogelijke vertrek van Sterling werden donderdag in een artikel van een Engelse krant geschetst, waarin werd gesteld dat beide partijen in goed overleg uit elkaar zouden gaan. Dit verhaal werd echter door Robben afgedaan als onjuist.

'Pardon? Ik heb het stuk gelezen en ben gequote, maar ik heb die mensen niet gesproken. Dus het verhaal is niet correct', reageerde hij verbaasd. De prestaties van Sterling bij Feyenoord zijn tot nu toe onder de verwachtingen gebleven, wat de geruchten over zijn toekomst alleen maar heeft aangewakkerd.

Toch blijft Robben voorzichtig en wil hij niet speculeren over de toekomst van de speler.

'We zullen de komende weken met Raheem en zijn team praten en dan een besluit nemen', aldus de trainer. Het is duidelijk dat de situatie rondom Sterling nog niet is opgelost en dat er de komende weken nog veel zal gebeuren. Feyenoord hoopt dat de speler zijn vorm terugvindt en een belangrijke rol kan spelen in de rest van het seizoen





