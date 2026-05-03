Feyenoord mist Hwang voor rest van seizoen, discussie over KNVB-beslissing Vitesse

Feyenoord moet het de rest van het seizoen stellen zonder In-Beom Hwang vanwege een blessure. Tegelijkertijd is er kritiek op de KNVB na een uitspraak in de zaak rondom Vitesse, waarbij de bond wordt verweten de procedures niet correct te hebben gevolgd.

Feyenoord moet het voor de rest van het seizoen doen zonder de inzet van In-Beom Hwang , een cruciale middenvelder in hun team. De 29-jarige speler kampt al geruime tijd met een blessure en trainer Robin van Persie zal hem niet meer kunnen inzetten in de laatste wedstrijden van het seizoen.

Hwang liep de blessure op tijdens de stadsderby tegen Excelsior in maart. Een ongelukkige val waarbij een tegenstander op zijn voet terechtkwam, resulteerde in een vermoedelijke enkelverstuiking. De pijn was direct intens en Hwang kon het duel niet voltooien. Sindsdien is hij afwezig bij Feyenoord, wat een aanzienlijk verlies is voor het team, zeker in de cruciale fase van het seizoen waarin ze strijden om verschillende prijzen.

Zijn afwezigheid dwingt Van Persie tot aanpassingen in zijn tactiek en het zoeken naar alternatieven op het middenveld. De blessure is een flinke tegenslag voor zowel Hwang zelf als voor Feyenoord, dat op hem rekende als een belangrijke speler in hun zoektocht naar succes. Ondanks zijn afwezigheid bij Feyenoord, is er hoop dat Hwang op tijd hersteld zal zijn voor het Wereldkampioenschap, waar hij in principe zal afreizen met het Zuid-Koreaans elftal naar de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

De ernst van zijn blessure werpt echter een schaduw over zijn deelname aan het toernooi. De medische staf van zowel Feyenoord als de Zuid-Koreaanse voetbalbond zal nauwlettend zijn voortgang volgen en beoordelen of hij fit genoeg is om te kunnen spelen. Er heerst optimisme over een tijdig herstel, maar de tijd dringt. Dit is al de derde keer dit seizoen dat Hwang langere tijd aan de kant staat vanwege een blessure.

In totaal heeft hij al zo'n twintig wedstrijden moeten missen, en daar komen nu nog enkele duels bij. Deze aanhoudende blessureleed is frustrerend voor de speler zelf, die graag een bijdrage wil leveren aan het succes van zijn club en land. Het is een uitdaging voor hem om mentaal sterk te blijven en te werken aan zijn herstel, in de hoop dat hij snel weer op het veld kan staan.

Naast de situatie rond Hwang, is er ook discussie over een recente uitspraak in de zaak rondom Vitesse. De KNVB is bekritiseerd vanwege de manier waarop zij omging met de licentieprocedure van Vitesse. Het gerechtshof oordeelde eerder al dat het besluit juridisch niet zorgvuldig genoeg was genomen, en de advocaat-generaal van de Hoge Raad heeft nu geadviseerd om dat oordeel in stand te laten.

De kritiek richt zich op het feit dat de KNVB, bij het bestraffen van Vitesse voor het overtreden van financiële regels, zelf niet de regels en juridische procedures correct heeft gevolgd. Dit roept vragen op over de rechtvaardigheid van de sancties en de rol van de KNVB als toezichthouder. De uitspraak wordt door velen gezien als een overwinning voor Vitesse en een waarschuwing voor de KNVB om in de toekomst zorgvuldiger te handelen.

Het benadrukt het belang van een rechtsstaat waarin ook machtige instanties als de KNVB aan de wet gebonden zijn. De discussie laat zien dat er behoefte is aan transparantie en zorgvuldigheid in het voetbalbestuur





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Feyenoord Hwang Blessure KNVB Vitesse WK Voetbal Eredivisie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Advocaat-Generaal adviseert Hoge Raad om uitspraak Vitesse-KNVB in stand te latenDe advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad om de uitspraak die Vitesse toeliet tot de Keuken Kampioen Divisie in stand te laten. De KNVB had gehoopt op vernietiging van de uitspraak, maar het advies is om het beroep te verwerpen. De Hoge Raad doet spoedig uitspraak.

Read more »

Premier League Duel Newcastle United - Brighton & Hove Albion & Juridische Strijd KNVB-VitesseVerslag van de Premier League wedstrijd tussen Newcastle United en Brighton & Hove Albion, met een focus op de Nederlandse spelers bij Brighton. Daarnaast een update over de juridische strijd tussen Vitesse en de KNVB, waarbij de advocaat-generaal bij de Hoge Raad de KNVB in het ongelijk stelt.

Read more »

VoetbalPrimeur Nieuwsupdate: Tadic, Ten Hag en KNVB-relEen overzicht van het laatste voetbalnieuws, inclusief Dusan Tadic's bekerwinst, lof voor een oud-Ajax speler door Ten Hag, en de juridische strijd tussen Vitesse en de KNVB.

Read more »

PSG ontvangt Lorient, juridische strijd Vitesse sleept door: KNVB op de korrelParis Saint-Germain speelt tegen FC Lorient terwijl de club zich voorbereidt op de Champions League. Tegelijkertijd blijft de juridische strijd rondom Vitesse voortduren, waarbij de KNVB kritiek ontvangt op de zorgvuldigheid van de procedures.

Read more »

Farioli in de belangstelling van Napoli, KNVB teruggefloten in zaak VitesseFC Porto-trainer Francesco Farioli wordt gevolgd door Napoli, terwijl de KNVB een juridische nederlaag lijdt in de zaak rondom Vitesse. De trainer staat op het punt kampioen te worden met Porto en heeft eerder succesvol gewerkt bij Nice en Ajax.

Read more »

Gelijkspel in topper Ajax-PSV, KNVB onder vuur na advies over Vitesse-zaakDe wedstrijd tussen Ajax en PSV eindigde in 2-2, terwijl de KNVB kritiek ontvangt na het advies van de advocaat-generaal in de zaak rondom Vitesse. Een analyse van de wedstrijd en de juridische implicaties.

Read more »