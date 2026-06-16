Feyenoord mislust op transfer van Issa Soumaré; Speler kiest voor Stade Rennes

De Senegalese vleugelspeler Issa Soumaré, die een uitstekend seizoen speelde bij Le Havre AC, heeft gekozen voor een contract bij Stade Rennes, waardoor Feyenoord en Schalke 04 hem niet kunnen verwerven. Soumaré blijft daarmee in de Franse Ligue 1.

Feyenoord heeft een belangrijke transfer misschien wel definitief verloren. Volgens transferspecialist Sacha Tavolieri heeft de Senegalese vleugelspeler Issa Soumaré gekozen voor een contract bij Stade Rennes , in plaats van naar de Rotterdammers te verhuizen.

Soumaré was sinds het einde van het seizoen een gewilde speler, na een uitstekend seizoen bij Le Havre AC in de Franse Ligue 1. Hij was transfervrij, wat een aantrekkelijk profiel maakte voor clubs die op zoek waren naar een versterking zonder transferomkosten. Uiteindelijk blijft Soumaré in Frankrijk en zal hij onder trainer Franck Haise further spelen voor Rennes. De club troefde daarmee niet alleen Feyenoord af, maar ook de Duitse Bundesliga-club Schalke 04, die ook geïnteresseerd was.

Soumaré is een veelzijdige aanvaller die zowel als linksbuiten als spits kan functioneren. In het afgelopen seizoen speelde hij 35 wedstrijden voor Le Havre, waarin hij acht doelpunten scoorde en vijf assists gaf. Zijn speelstijl kenmerkt zich door het vaak naar binnen snijden met de bal, wat hem gevaarlijk maakt in het Slotgebied. In totaal scoorde hij 13 doelpunten en leverde hij negen assists in 71 optredens voor Le Havre.

Een belangrijk punt in zijn keuze was mogelijk de beperkte concurrentie bij Rennes op de linkervleugel; waar Feyenoord en Schalke mogelijk meer concurrentie hadden bieden op die positie, ziet Soumaré bij Rennes een duidelijker weg naar speelminuten. Ook speelde mee dat hij niet was opgeroepen voor het WK in Qatar door het Senegalese bondselectie, wat hem de tijd gaf om gezitten zijn keuzes zonder haast.

Voor Rennes betekent de komst van Soumaré een versterking van de aanval, vooral omdat ze al langer op zoek zijn naar een betrouwbare linksbuiten. Voor Feyenoord is dit een teleurstelling, maar ze blijven hopend op andere targets in de transfermarkt. De ontwikkeling toont aan dat het voor Nederlandse clubs soms moeilijk is om concurrentie aan te kunnen met clubs uit grotere competities, vooral wanneer die clubs de eigen speelers van een concurrent kunnen aantrekken.

Verder zal Soumaré zijn ervaring in Ligue 1 verder uitbreiden bij een goedgekeurd project als Rennes. Feyenoord moet nu op zoek naar alternatieven om hun selectie voor het komende seizoen compleet te maken





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Feyenoord Issa Soumaré Stade Rennes Le Havre AC Transfer Ligue 1 Schalke 04

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sipke Hulshoff wordt nieuwe hoofdtrainer Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst assistentFeyenoord stelt snel een nieuw hoofdtrainersduo voor: Sipke Hulshoff als hoofdcoach en clubicoon Giovanni van Bronckhorst als zijn assistent. De verandering vloeit voort uit de zoektocht naar een nieuwe richting na het vertrek van Arne Slot.

Read more »

Giovanni van Bronckhorst keert terug als hoofdtrainer van Feyenoord, Sipke Hulshoff assistentGiovanni van Bronckhorst keert terug als hoofdtrainer van Feyenoord. De voormalig speler en kampioenstrainer van de Rotterdammers volgt de onlangs ontslagen Robin van Persie op.

Read more »

Niet Sipke Hulshoff, maar Giovanni van Bronckhorst wordt de officiële hoofdtrainer van FeyenoordGiovanni van Bronckhorst (51) wordt snel gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord, zo meldt Fabrizio Romano maandag. Sipke Hulshoff gaat het clubicoon assisteren in De Kuip.

Read more »

Feyenoord bevestigt komst van Resley KesselsFeyenoord heeft de komst van de negentienjarige Resley Kessels bevestigd. Kessels zal komend seizoen actief zijn bij Feyenoord Onder-21.

Read more »