Feyenoord laat overwinning bij NEC glippen door late gelijkmaker

Voor de wedstrijd leek Feyenoord lange tijd op weg naar de volle winst, wat de voorsprong op NEC, de directe concurrent, aanzienlijk zou vergroten. Echter, door de late tegentreffer blijft de achterstand van NEC op de Rotterdammers met nog vier wedstrijden te gaan slechts één punt. De druk was voelbaar, wat de wedstrijd tot een nagelbijter maakte. De nummer twee van de Eredivisie bemachtigt aan het einde van het seizoen een ticket voor de competitiefase van de Champions League, terwijl de nummer drie via play-offs nog een kans krijgt om zich te kwalificeren voor het prestigieuze Europese toernooi. \De wedstrijd in De Goffert liet een interessante tactische keuze zien van Feyenoord-trainer Robin van Persie, die de dure winteraanwinst Raheem Sterling de hele wedstrijd op de bank hield. In plaats van de Engelse international kreeg de 19-jarige Tobias van den Elshout, een speler uit de eigen jeugdopleiding, de kans om te schitteren. Feyenoord kwam al na negentien minuten op voorsprong door een prachtige kopbal van topscorer Ayase Ueda, die de bal met veel gevoel in de bovenhoek kopte na een corner. Feyenoord controleerde de wedstrijd en leek de overhand te houden, alhoewel de spanning duidelijk de prestaties van NEC beïnvloedde. NEC speelde voor rust niet zo vrijuit als in voorgaande wedstrijden. Bryan Linssen en Noé Lebreton waren nog het meest dreigend voor NEC, maar hun pogingen misten doel. Feyenoord liet voor rust na om de voorsprong uit te breiden en de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Anis Hadj Moussa miste twee grote kansen nadat hij eerst op doelman Gonzalo Crettaz stuitte en daarna in de rebound zag dat Van den Elshout over schoot. Dit gemiste kansen brak Feyenoord uiteindelijk duur op. \Na de rust werd de wedstrijd intenser en spannender. Trainer Van Persie riep na vijftig minuten om een rode kaart voor NEC nadat Ueda door Philippe Sandler onderuit werd gelopen. De scheidsrechter, Serdar Gözübüyük, wuifde de protesten weg en bestrafte Sandler met een gele kaart. Feyenoord bleef druk uitoefenen en creëerde kansen. Ueda kopte de bal net over de lat en Hadj Moussa vond wederom Crettaz op zijn pad. NEC zette in het slotkwartier alles op alles en kwam meer richting het doel van Feyenoord. Invaller Danilo miste eerst nog een grote kans in blessuretijd, maar scoorde in de laatste minuut van de blessuretijd de gelijkmaker. Danilo's doelpunt was een bittere pil voor Feyenoord, dat een cruciale overwinning miste en nu de strijd om de tweede plek in de Eredivisie spannend ziet blijven. De resultaten van de komende vier wedstrijden zullen bepalend zijn voor de uiteindelijke posities en de deelname aan de Champions League





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

De absolute Kraker XI-Quiz: alle basisklanten uit de laatste edities NEC-FeyenoordAanstaande zondag staat er een absolute kraker op het programma in de Eredivisie: zondag om 14.30 uur is het tijd voor NEC - Feyenoord in de Goffert.

Valente twijfelgeval voor NEC-Feyenoord • Eredivisieweekend begint vanavond: Twente-VolendamIn dit blog blikken we vooruit op het voetbalweekend, met in speelronde 30 van de eredivisie o.a. de strijd om plek twee met NEC-Feyenoord.

Feyenoord treft NEC in cruciale strijd om tweede plekFeyenoord neemt het op tegen NEC in een sleutelduel in de Eredivisie. Robin van Persie kampt met personele problemen. De wedstrijd is van essentieel belang voor de race om de tweede plaats.

FC Twente wint wéér en zit Feyenoord en NEC vol op de hielenFC Twente heeft vrijdag in de Vriendenloterij Eredivisie met 2-1 gewonnen van FC Volendam. Hierdoor komen de Tukkers in punten (53) gelijk met nummer drie NEC, dat zondag nummer twee Feyenoord treft. Het is de zesde zege voor Twente in zeven duels.

Liveblog Eredivisie: Feyenoord vs NEC in de schijnwerpersVerslag van de 30e speelronde in de Eredivisie, met focus op de wedstrijd tussen Feyenoord en NEC, en andere belangrijke ontwikkelingen. Bryan Linssen deelt zijn ervaringen over de druk op voetballers. Ajax boekt een overtuigende overwinning, terwijl PSV de overwinning pakt tegen Sparta Rotterdam.

Liveblog Eredivisie: Feyenoord vs NEC en meerLive verslag van de 30e speelronde van de Eredivisie, met focus op de wedstrijd tussen Feyenoord en NEC, en andere hoogtepunten. Onder andere een laat doelpunt van NAC tegen Fortuna en wissels.

