Feyenoord kiest voor Rigaux als nieuwe technisch directeur en mogelijk Van Bronckhorst als technisch manager

Feyenoord heeft de keuze gemaakt om Rigaux als nieuwe technisch directeur in de plaats te zetten van incumbent Benny Hollins. In de loop der tijd wordt Giovanni van Bronckhorst, over de functie van technisch manager bij de club, ook door de Njme. Als Herenco Advocaat blijft, lijkt Dick Advocaat in zijn positie als adviseur van de trainer te blijven functioneren, tegeniblikt dat Renè Hake mogelijk vertrekt. Daarbij kan hij zijn functie als oudgediende opnemen, zo wordt aangekondigd in het bericht alsook dat Advocaat mogelijk blijft bij de club als adviseur van de training.

De Belg Dévy Rigaux is nadrukkelijk in beeld voor het technisch directeur -FM van Feyenoord , in tegenstelling tot Giovanni van Bronckhorst en Kees van Wonderen die inmiddels geen kandidaat meer zijn.

Dick Advocaat lijkt zijn positie binnen de technische staf te verdedigen, ten koste van René Hake. De Rotterdammers werken achter de schermen aan een nieuwe sportieve structuur richting het komende seizoen. Ook blijft Van Bronckhorst een serieuze optie voor de rol van technisch manager. Het is mogelijk dat Van Bronckhorst en Rigaux op hetzelfde pad gaan richting Rotterdam, aangezien de club ook andere verrassende opties heeft gekregen.

Voor beide functies is genoeg werk aan de winkel. Op Anfield wordt rekening gehouden met een vertrek van Van Bronckhorst. Naast de rol als nieuwe coach bij Feyenoord, was er eerder gesproken over een positie als technisch manager. Feyenoord zou op voetbaltechnisch vlak twee nieuwe kopstukken krijgen





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Feyenoord Technisch Directeur Rechtsbank Moest Schakelen (Niet-)Eisen En -Igen Pastorhuman

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Van Hanegem kritisch na zege Feyenoord: 'Geen reden voor polonaise'Feyenoord won van Fortuna Sittard, maar clublegende Coen Moulijn is niet onder de indruk van het spel van de Rotterdammers. Hij bekritiseert de middenvelders en ziet weinig creativiteit.

Read more »

Feyenoord in gesprek met Robert Eenhoorn voor functie algemeen directeurFeyenoord heeft gesprekken gevoerd met Robert Eenhoorn over de functie van algemeen directeur. De club staat voor belangrijke beslissingen over de toekomst, zowel sportief als bestuurlijk, met de kwalificatie voor de Champions League in zicht en de evaluatie van de huidige technische staf.

Read more »

Feyenoord dichterbij Champions League na succesvolle speelrondeFeyenoord profiteerde van puntenverlies van concurrenten en won van Fortuna Sittard, waardoor directe kwalificatie voor de Champions League in zicht komt. Daarnaast aandacht voor andere uitblinkers en mogelijke transfers.

Read more »

Van der Gijp geeft uitsluitsel over terugkeer Dick Advocaat bij Curaçao voor WKDick Advocaat gaat niet als bondscoach van Curaçao naar het WK komende zomer. Dat heeft René van der Gijp maandagavond in Vandaag Inside gezegd. De Kleine Generaal heeft het volgens de analist druk zat met Feyenoord en zijn dochter.

Read more »

Ali B afwezig bij uitspraak hoger beroep in zedenzaak, advocaat ontkent vluchtgeruchtenAli B (44) zal donderdag niet aanwezig zijn bij de uitspraak van het gerechtshof in zijn zedenzaak, zo bevestigt zijn advocaat Bart Swier aan RTL Boulevard na berichtgeving van AD. Tegelijkertijd reageert hij fel op geruchten dat de rapper zich aan een mogelijke straf zou willen onttrekken. Zulke suggesties noemt hij 'absolute onzin'.

Read more »

Twee namen in zoektocht van Feyenoord uitgelekt: 'Er liggen aanbiedingen op tafel'Feyenoord heeft onlangs gesprekken gevoerd met Oliver Ruhnert en Dévy Rigaux over de rol van technisch directeur. Dat meldt Feyenoord Transfermarkt op X. Er zouden al aanbiedingen op tafel liggen.

Read more »