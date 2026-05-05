Feyenoord in race om nieuwe directie: Ruhnert en Eenhoorn in beeld

Feyenoord is druk bezig met de invulling van de technische en bestuurlijke top. Gesprekken met kandidaten voor technisch directeur en algemeen directeur zijn in volle gang.

Feyenoord is momenteel volop bezig met het vormgeven van de toekomstige technische en bestuurlijke structuur. De club is in intensieve gesprekken met diverse kandidaten voor de cruciale functie van technisch directeur , parallel aan de inspanningen om een nieuwe algemeen directeur aan te stellen.

Deze zoektocht volgt op het vertrek van belangrijke figuren binnen de organisatie en is van grote prioriteit voor de clubleiding. De club heeft recentelijk gesprekken gevoerd met zowel Benjamin Ruhnert als Jan Vertonghen, waarbij er inmiddels al een concreet voorstel zou zijn gedaan. Benjamin Ruhnert is momenteel beschikbaar na zijn vertrek bij 1. FC Union Berlin, waar hij een succesvolle periode achter de rug heeft met functies als directeur profvoetbal en hoofdscout.

Zijn ervaring en kennis van de Duitse voetbalmarkt worden als waardevol beschouwd. Jan Vertonghen, daarentegen, is momenteel actief bij Club Brugge als directeur sport, een positie die hij sinds februari 2024 bekleedt. De gesprekken met de Belg zijn al geruime tijd gaande, wat duidt op een serieuze interesse van Feyenoord. De club lijkt een weloverwogen afweging te maken tussen de verschillende profielen en ervaringen van de kandidaten.

Naast de zoektocht naar een technisch directeur, richt Feyenoord zich met dezelfde intensiteit op het vinden van een geschikte algemeen directeur. Deze vacature wordt eveneens als een topprioriteit beschouwd binnen de club. Robert Eenhoorn wordt gezien als de belangrijkste kandidaat voor deze positie. Hij heeft al eerder een succesvolle periode bij Feyenoord achter de rug en wordt gezien als iemand die de club goed kent en kan leiden.

Feyenoord heeft plannen om later deze week opnieuw met Eenhoorn in gesprek te gaan om de onderhandelingen te vervolgen en te proberen tot een overeenkomst te komen. De clubleiding hoopt dat deze gesprekken zullen leiden tot een snelle en positieve uitkomst. Het is duidelijk dat Feyenoord streeft naar stabiliteit en continuïteit binnen de organisatie, en de aanstelling van een ervaren algemeen directeur wordt als essentieel beschouwd om deze doelen te bereiken.

De combinatie van een sterke technische directeur en een capabele algemeen directeur moet ervoor zorgen dat Feyenoord zich verder kan ontwikkelen en succesvol kan zijn op zowel nationaal als internationaal niveau. De lopende onderhandelingen met de verschillende kandidaten zijn erop gericht om op korte termijn duidelijkheid te creëren over de invulling van de directie.

Het vertrek van meerdere sleutelfiguren heeft een vacuuüm achtergelaten binnen de organisatie, en het is van cruciaal belang om dit zo snel mogelijk op te vullen met gekwalificeerde en ervaren mensen. Feyenoord wil een solide basis leggen voor de toekomst en is daarom zorgvuldig in het selectieproces. De club is zich bewust van de hoge verwachtingen van de supporters en wil er zeker van zijn dat de gekozen kandidaten in staat zijn om aan deze verwachtingen te voldoen.

De komende dagen zullen cruciaal zijn in dit proces, en de club hoopt snel een positieve aankondiging te kunnen doen. De focus ligt nu op het afronden van de onderhandelingen en het vastleggen van de juiste mensen voor de belangrijke posities binnen de organisatie. Dit is een belangrijke stap voorwaarts voor Feyenoord en zal de club helpen om haar ambities te realiseren.

De clubleiding is vastbesloten om de juiste beslissingen te nemen en een sterke en succesvolle toekomst voor Feyenoord te garanderen





voetbalzonenl / 🏆 16. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Feyenoord Technisch Directeur Algemeen Directeur Ruhnert Eenhoorn Transfermarkt Club Brugge 1. FC Union Berlin

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wellenreuther: Rode kaart Gladon terecht en Feyenoord had gelukFeyenoord-doelman Timon Wellenreuther noemt de rode kaart voor Paul Gladon van Fortuna Sittard terecht en geeft aan dat Feyenoord geluk had bij de 1-2 overwinning. Hij benadrukt het belang van de drie punten en de ommekeer in het geluk van het team.

Read more »

Opgeluchte Van Persie blijft koel in Champions League-race: 'We zijn er nog niet'De ontlading in de dug-out van Feyenoord was groot toen Givairo Read de winnende binnenschoot voor Feyenoord.

Read more »

Opgeluchte Van Persie blijft koel in Champions League-race: 'We zijn er nog niet'De ontlading in de dug-out van Feyenoord was groot toen Givairo Read de winnende binnenschoot voor Feyenoord.

Read more »

Arne Slot blijft voorlopig bij Liverpool, Van Bronckhorst in beeld bij FeyenoordLiverpool-trainer Arne Slot lijkt zijn positie te behouden, ondanks eerdere speculaties. Giovanni van Bronckhorst wordt genoemd als mogelijke versterking voor Feyenoord, wat leidt tot veranderingen in de technische staf van Liverpool. John Heitinga en Etiënne Reijnen worden genoemd als potentiële opvolgers.

Read more »

Feyenoord in gesprek met Robert Eenhoorn voor functie algemeen directeurFeyenoord heeft gesprekken gevoerd met Robert Eenhoorn over de functie van algemeen directeur. De club staat voor belangrijke beslissingen over de toekomst, zowel sportief als bestuurlijk, met de kwalificatie voor de Champions League in zicht en de evaluatie van de huidige technische staf.

Read more »

Coalitie in Soest wil voor eind mei klaar zijn: gesprekken verlopen in harmonieDe vier onderhandelende partijen in Soest zijn voor het einde van deze maand klaar. Dat voorspelt formateur Arjan van Gils, die zegt dat de gesprekken 'in goede harmonie verlopen'.

Read more »