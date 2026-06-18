Feyenoord heeft de afgelopen week een nieuwe hoofdtrainer aangesteld, namelijk Giovanni van Bronckhorst. Deze heeft een grote opdracht voor zich liggen. De club wil dit seizoen opnieuw een top 3 plek in de Eredivisie behalen. De komst van Vanhoutte zou hierbij een belangrijke bijdrage kunnen leveren.

Feyenoord hoopt Charles Vanhoutte snel te kunnen presenteren als eerste zomeraanwinst. Technisch directeur Dévy Rigaux heeft dat donderdagochtend erkend tijdens een persconferentie van de Rotterdamse topclub.

Feyenoord presenteerde donderdag z'n nieuwe hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst. Rigaux kwam ook aan het woord over de aanstaande komst van Vanhoutte. Afgelopen week werd bekend dat de Belgische controleur op het punt staat om van Nice naar De Kuip te verkassen. We zijn met hem bezig, aldus de TD.

Charles is iemand die bij de scouting van Feyenoord bovenaan de lijst stond. Hij is iemand met heel veel kwaliteiten, iemand die met zijn persoonlijkheid bij deze club past. Als hij straks tekent, zullen we heel blij zijn dat hij de eerste aanwinst van Feyenoord is. Het is een balansbewaker, iemand met veel spelinzicht.

Aan de bal is Charles ook een comfortabele voetballer. Hij heeft heel veel om hier straks te kunnen spelen. Volgens diverse media gaat Feyenoord een slordige zes miljoen euro betalen voor de 27-jarige Vanhoutte. Nice nam hem een jaar geleden voor een soortgelijk bedrag over van Union Sint-Gillis.

Feyenoord heeft de afgelopen week een nieuwe hoofdtrainer aangesteld, namelijk Giovanni van Bronckhorst. Deze heeft een grote opdracht voor zich liggen. De club wil dit seizoen opnieuw een top 3 plek in de Eredivisie behalen. De komst van Vanhoutte zou hierbij een belangrijke bijdrage kunnen leveren.

Hij is een ervaren voetballer die zijn kwaliteiten kan laten zien in de Eredivisie. Feyenoord hoopt dat hij snel zal tekenen en dat hij de eerste aanwinst van de club zal zijn. De technische directeur van Feyenoord, Dévy Rigaux, heeft de komst van Vanhoutte al erkend. Hij heeft aangegeven dat hij met hem bezig is en dat hij een belangrijke speler is voor de club.

De Belgische controleur is een veelzijdig voetballer die zijn kwaliteiten kan laten zien in verschillende posities. Hij is een balansbewaker die veel spelinzicht heeft en hij is ook een comfortabele voetballer. Hij heeft heel veel om hier straks te kunnen spelen. De komst van Vanhoutte zou een belangrijke stap zijn voor Feyenoord.

De club wil dit seizoen opnieuw een top 3 plek in de Eredivisie behalen en de komst van Vanhoutte zou hierbij een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Hij is een ervaren voetballer die zijn kwaliteiten kan laten zien in de Eredivisie





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