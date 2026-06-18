Feyenoord Haalt Veertienjarige Jace Jackson Weg bij PSV: Talentvolle Spits Minderjarig Vanaf Komend Seizoen

Feyenoord heeft het veertienjarige talent Jace Jackson Getrokken De spits, die tot nu toe bij de PSV-jeugd actief was, sluit komend seizoen aan bij de Onder-14 van Feyenoord Zijn Transfer markeert een belangrijke versterking voor de Rotterdammers, die een scorer met een bewezen staat van dienst binnenhalen. Jackson viel al eens op door alle doelpunten te maken voor PSV tegen Feyenoord in een Onder-13-duel. De nieuwe club verwacht veel van hem binnen een al succesvolle lichting.

Feyenoord heeft zich versterkt met het veertienjarige talent Jace Jackson , die overkomt vanuit de jeugdopleiding van PSV . Jackson, die sinds de Onder-10 betrokken was bij de PSV -jeugd, speelde het afgelopen seizoen in twee verschillende jeugdloftallen.

Vanwege zijn uitzonderlijke prestaties kreeg hij onder leiding van PSV-coaches ook mogelijkheden om in een hogere leeftijdscategorie te spelen, namelijk bij de Onder-14, hoewel hij eigenlijk tot de Onder-13 behoorde. Zijn positie is in de spits, waar hij consequent scoorde en veelgoal werd. Een opvallend voorbeeld was het duel tussen PSV Onder-13 en Feyenoord Onder-13, dat in een 5-5 gelijkspel eindigde, waarin Jackson alle vijf de doelpunten voor PSV maakte.

Daarmee toonde hij zich een gevaarlijke doelpuntenmaker, maar ook een tegenspeler voor Feyenoord. Volgend seizoen zal Jackson aansluiten bij de Onder-14 van Feyenoord, waar hij een lichting leeftijdsgenoten zal vinden die al enige successen heeft geboekt. Die groep, geboren in 2013, behaalde in het seizoen 2025/2026 de landstitel voor onder-14 clubs. Zijn transfer markeert een interessante zet van Feyenoord om jonge talenten van concurrenten binnen te halen en de eigen jeugdopleiding verder te versterken.

De komst van Jackson past in een bredere trend waarbij topclubs zoals Feyenoord en PSV de strijd aan gaan om Nederland's meest beloftevolle jeugdspelers, vaak nog op zeer jonge leeftijd. Met zijn bewezen scorerinstinct en ervaring op een hoger niveau ten opzichte van zijn leeftijd, komt Jackson binnen bij een Feyenoord-jeugd die al een sterke reputatie heeft. Hij zal moeten aantonen dat hij de overstap kan maken naar een nieuwe omgeving en verder groeien onder de vleugels van de Rotterdammers.

Met deze transfer zal Feyenoord niet alleen een potentieel toekomstige ster werven, maar ook een directe rivaliserende jeugdopleiding van PSV anders maken. Het is een strategische zet die de jeugdcompetitie kan beïnvloeden en de lat voor anderen hoger legt





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