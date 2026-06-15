Feyenoord haalt Giovanni van Bronckhorst terug als trainer, ook Sipke Hulshoff komt eraan

Feyenoord staat op het punt Giovanni van Bronckhorst terug te Halen als hoofdtrainer. Ook Sipke Hulshoff zal naar de club terugkeren als assistent, zo bevestigen bronnen aan de NOS. De terugkeer van Van Bronckhorst, die tussen 2015 en 2019 al succesvol was bij Feyenoord, lijkt een kwestie van tijd.

Feyenoord staat op het punt Giovanni van Bronckhorst terug te halen als hoofdtrainer. Volgens bronnen die de NOS bevestigen, zijn de onderhandelingen vrijwel afgerond en is slechts een formaliteit.

Ook Sipke Hulshoff, vorig jaar ontslagen bij Liverpool samen met Arne Slot en Van Bronckhorst, zal waarschijnlijk naar Rotterdam terugkeren als assistent. Hulshoff heeft eerder Onder Slot gewerkt bij Feyenoord en Liverpool. Van Bronckhorst kent de club uitstekend omdat hij daar tussen 2015 en 2019 al een succesvolle periode had. Onder zijn leiding werd in 2017 landskampioen en werd de KNVB-beker gewonnen.

Daarna trainde hij clubs in China, Schotland en Turkije. Zijn voorganger Robin van Persie werd onverwacht snel ontslagen door de nieuwe technisch directeur Dévy Rigaux en algemeen directeur Robert Eenhoorn, die zes dagen daarvoor nog hadden verklaard de situatie van Van Persie rustig te analyseren. De technische staf wordt verder samengesteld uit clubicoon John de Wolf en Said Bakkati. Deze herinrichting wijst op een groeiende ambitie bij Feyenoord om weer aan te sluiten bij de top van het Nederlandse voetbal





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