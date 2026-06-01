Feyenoord lijkt de voorkeur te hebben bij de race om de Marokkaanse jeugdinternational Bilal Hadidi te verwerven. De 17-jarige middenvelder, wiens contract bij Standard Luik afloopt, kan de komende zomer transfervrij tekenen. Naast de Nederlandse topclussen toonde ook interest van grootheden als Borussia Dortmund en Manchester City. Hadidi speelde achttien wedstrijden voor Standard Luik Onder-18 en trainde mee met het eerste elftal. Voor Marokko Onder-17 scoorde hij één keer in twaalf interlands.

Ajax , Feyenoord en PSV toonden interesse in de jonge Marokkaanse middenvelder Bilal Hadidi , die momenteel bij Standard Luik speelt. Echter, volgens recente berichten lijkt Feyenoord de beste kans te hebben om de transfer te realiseren.

Hadidi's contract loopt dit seizoen af, waardoor hij komende zomer transfervrij beschikbaar komt. Deze situatie maakte hem tot een aantrekkelijke optie voor verschillende Europese topclubs naast de Nederlandse grootheden, waaronder Borussia Dortmund, LOSC Lille, AS Monaco, Club Brugge en Manchester City. Feyenoord zou according aan de media de transferstrijd kunnen winnen, met de intentie dat Hadidi zich aansluit bij hun Onder-21 ploog.

De zeventienjarige Hadidi heeft in het afgelopen seizoen achttien wedstrijden gespeeld voor Standard Luik Onder-18, waarin hij zes doelpunten scoorde. Bovendien trainde hij regelmatig mee met het eerste elftal van de Belgische club. Internacional gezien heeft Hadidi gekozen voor Marokko en maakte hij zijn debuut voor Marokko Onder-17, waarv Hij twaalf jeugdinterlands speelde en één doelpunten scoorde.

Zijn combine van jeugdervaring, eerste elftal trainingen en transfervrije status maakt hem tot een veelbelovende aanwinst voor een club als Feyenoord die investeert in jonge talenten. De interesse van zoveel topclubs onderstreept zijn potentieel, maar de Rotterdammers lijn nu voorop in de race om zijn-hand tekening.

Deze ontwikkelingen zijn in lijn met de trend dat topclubs uit Nederland en Europa steeds meer Internationaal jonge talenten uit de Benelux regio en daarbuiten scouten, vooral wanneer ze op een transfervrije basis beschikbaar komen. Hadidi's progressie van jeugd naar het eerste elftal bij Standard Luik, gecombineerd met zijn jeugd-interlands voor Marokko, positioneert hem als een speler met een scherpe toekomstperspectief.

Feyenoord's plan om hem eerst bij de Onder-21 te laten ontwikkeling, past bij een strategie om jonge spelers gestructureerd op te bouwen voor het eerste elftal. Zijn prestaties in de jeugdcompetitie en trainingen bij het eerste elftal tonen aan dat hij de sprong kan maken. De komende maanden zullen duidelijk worden of Feyenoord definitief de deal kan sluiten en zo een talent veilig stelt dat anders in het buitenland een carrière zou kunnen gaan opbouwen





