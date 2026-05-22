Feyenoord en Stadion Feijenoord bereiken overeenstemming over eenwording

Feyenoord en Stadion Feijenoord hebben overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor eenwording van stadion en club. De onderhandelingen over de voorwaarden van het uitgeven van nieuwe aandelen door het stadion, die dan gekocht worden door Feyenoord, bevonden zich in de eindfase. De aandeelhouders krijgen nu het advies om in te stemmen met de eenwording, maar dit moet op 11 juni nog wel daadwerkelijk gebeuren.

Feyenoord , Stadion Feijenoord en de Vereniging Aandeelhouders Stadion Feijenoord (VASF) hebben overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor eenwording van stadion en club. De eerder ingeplande vergadering op 11 juni aanstaande is vastgesteld om het voorgenomen besluit uit te kunnen voeren.

Eerder deze maand meldde Rijnmond al dat de Bijzondere Aandeelhoudersvergadering van De Kuip met potlood in de agenda’s was gezet. De onderhandelingen over de voorwaarden van het uitgeven van nieuwe aandelen door het stadion, die dan gekocht worden door Feyenoord, bevonden zich in de eindfase. Inmiddels heeft Feyenoord met een persbericht laten weten dat er overeenstemming is bereikt. Onderwerp van gesprek waren de waarde van de bestaande aandelen en het gegarandeerde zitrecht van aandeelhouders in De Kuip.

De aandeelhouders krijgen nu het advies om in te stemmen met de eenwording, maar dit moet op 11 juni nog wel daadwerkelijk gebeuren. Het samengaan van club en stadion via de aandelentransactie is van groot belang om Stadion Feijenoord op te knappen en te verbeteren. Feyenoord zal gedurende een termijn van 10 jaar in totaal 41,5 miljoen euro in het stadion investeren bovenop de reguliere huur.

Na instemming kan direct gestart worden met noodzakelijk onderhoud aan en verbetering van De Kuip. De clubleiding van Feyenoord is zeer blij dat de eenwording er nu dan toch eindelijk lijkt te komen. Financieel directeur Pieter Smorenburg directeur zegt op de website van Feyenoord: ‘Voor de club en de supporters is het super belangrijk dat we nu de noodzakelijke aanpassingen kunnen doen. Vooral in de komende vijf jaar gaan we heel stevig investeren, in het eerste jaar al vele miljoenen.

’ Voorzitter Conré Oostrom van de Vereniging Aandeelhouders Stadion Feijenoord (VASF): ‘Ik spreek de wens uit dat onze leden tijdens de ledenvergadering akkoord gaan met deze overeenkomst. Hun belangen zijn immers in de voorliggende overeenkomsten goed geborgd: de zitplaatsen en de hoognodige investeringen in het stadion’ Feyenoords binnenkort terugtredende algemeen directeur Dennis te Kloese, tenslotte, spreekt van: ‘Echt een fantastische stap in de goede richting. Dit maakt de kans op een nog mooiere toekomst voor Feyenoord nog groter.

Ik wil mijn dank en bewondering uitspreken voor alle energie en tijd die er door talloze mensen geïnvesteerd is om met zijn allen tot dit punt te komen.





