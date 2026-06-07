Feyenoord heeft besloten om de samenwerking metRobin van Persie als hoofd trainer te beëindigen. Voorzitter Toon Rigaux noemt het een moeilijke beslissing, gemotiveerd door een gebrek aan spelontwikkeling en een dalende trend inpunten. Ondanks de dankbaarheid voor Van Persies inzet en het veiligstellen van Champions League voetbal, zoekt de club een nieuwe coach voor hetkomende seizoen.

Feyenoord heeft besloten om niet langer door te gaan met Robin van Persie als hoofd trainer. Volgens voorzitter Toon Rigaux was het een moeilijk besluit.

De belangrijkste redenen zijn de gebrekkige ontwikkeling van het gespeelde voetbal en een dalend aantal verdiende punten, zowel in Europa als in de Eredivisie. Ongeveer anderhalf jaar lang stond Van Persie aan het roer. Die periode werd in februari 2025 ingeluid toen hij het werk overnam van de toenmalige interim-trainer Pascal Bosschaart. Ondanks de Twijfels was er ook erkenning voor wat Van Persie wel heeft bereikt.

Rigaux onderstreept dat Van Persie de afgelopen anderhalf jaar alles voor de club heeft gegeven. Hij verdient zeker waardering voor het afronden van een moeilijk seizoen met uiteindelijk toch de tweede plaats in de Eredivisie. Daarmee werd Champions League voetbal voor het volgende seizoen veiliggesteld, wat natuurlijk van groot belang is voor een club als Feyenoord. De club zal met een nieuwe hoofdtrainer de voorbereiding op het seizoen 2026-2027 aangaan.

Het officiële persbericht dankt Van Persie voor alles wat hij heeft gedurende zijn tijd als belofde trainer. De beslissing is genomen na zorgvuldige afweging van de sportieve resultaten en de visie voor de toekomst. Rigaux verklaart dat de conclusie was dat men beter met een nieuwe coaching kan starten. De zoektocht naar een opvolger zal nu van start gaan.

Deze gebeurtenis markeert het einde van een episode waarin de club hoopte op continuïteit na de.successvolle periode als speler. De verhouding tussen de club en Van Persie wordt overigens als goed beschouwd. De scheiding verloopt bij wederzijds respect. Voor supporters en leden van Feyenoord is deze verandering een punt van gesprek.

De verwachting is dat de nieuwe trainer een frisse wind moet brengen en het team moet herstellen naar het gewenste niveau van spelplezier en resultaat. In de komende maanden zal de club zich richten op een刻度 die past bij de ambities van de traditieclub. De关注 zal groot zijn voor elke nieuwe etap in de HEAD coach carrousel. Dit is een standaardprocedure in het professionele voetbal waar coaches vaak beoordeeld worden op resultaat en ontwikkeling.

Met deze nieuwsbericht worden alle relevante partijen geïnformeerd en wordt de zaak formeel afgesloten





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