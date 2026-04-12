Feyenoord en NEC delen de punten na enerverend duel: 1-1

Feyenoord heeft in een spannende wedstrijd tegen NEC een gelijkspel behaald (1-1), waardoor de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie extra spannend is geworden. Danilo, oud-speler van Feyenoord, maakte in de slotfase de gelijkmaker.

Feyenoord en NEC hebben tijdens een spannende voetbalzondag de punten gedeeld, met een eindstand van 1-1. Lang leek het erop dat de Rotterdammers de volle buit zouden pakken, maar in de 97e minuut deed oud- Feyenoord er Danilo zijn voormalige club pijn. Deze uitslag houdt de strijd om de tweede plaats, en daarmee de kwalificatie voor de Champions League, bijzonder spannend. Trainer Robin van Persie stond voor een puzzel met zijn gehavende selectie.

Jordan Bos was niet beschikbaar, waardoor Jordan Lotomba als linksachter werd opgesteld. Raheem Sterling was evenmin volledig fit, wat Tobias van den Elshout zijn basisdebuut opleverde. De wedstrijd tussen de nummers twee en drie van de Eredivisie begon voorzichtig, maar werd gaandeweg het eerste bedrijf intenser. In de achttiende minuut zette Ayase Ueda de score op 0-1. De Japanse spits kopte op fraaie wijze zijn 23e Eredivisie-doelpunt binnen, alweer zijn negende kopdoelpunt. NEC, dat moeizaam aan de wedstrijd begon, werd wakker geschud door de achterstand. Bryan Linssen kreeg de eerste grote kans voor de thuisploeg. Na een goede actie van Sami Ouaissa, miste Linssen echter de kans. Kodai Sano werd eveneens gestopt door Timon Wellenreuther, al stond de Japanner buitenspel. \In de slotfase van de eerste helft kreeg Feyenoord nog twee grote kansen om de voorsprong uit te breiden. Anis Hadj-Moussa schoot na een individuele actie op de keeper Gonzalo Crettaz, en Van den Elshout schoot na een poging van Hadj-Moussa over. NEC ontsnapte aan een rode kaart in de persoon van Philippe Sandler, die Ueda onderuit haalde. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük gaf in eerste instantie geen straf, maar na VAR-interventie een gele kaart, tot grote ergernis van Feyenoord en Van Persie. De verdediging van Feyenoord stond in Nijmegen echter stevig. Ze lieten slechts een kopkans van Darko Nejasmic toe, en Ouaissa schoot over. In de slotfase kreeg Danilo nog een grote kans, maar hij schoot onbegrijpelijk over. In de 97e minuut viel de gelijkmaker alsnog. Danilo, nota bene, schoot de bal in de verre hoek: 1-1. \De strijd om de tweede plek is door dit resultaat volledig open. Feyenoord blijft met 55 punten nummer twee, met NEC op een punt afstand. FC Twente volgt op één punt achter NEC, en ook Ajax (51 punten) mengt zich nog in de strijd. De spanning in de Eredivisie neemt toe met elke speelronde, en de strijd om Europees voetbal is nog lang niet beslist. De prestaties van beide teams, Feyenoord en NEC, laten zien dat de Eredivisie een competitie is vol verrassingen en onvoorspelbaarheid. De cruciale momenten in de wedstrijd, zoals de late gelijkmaker van Danilo, benadrukken de intensiteit en de emotie die voetbal met zich meebrengt. De reacties van de trainers, de spelers en de fans getuigen van de passie voor het spel en de impact die een enkele wedstrijd kan hebben op het verloop van het seizoen





