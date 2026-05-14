Feyenoord close to new directors, Van Persie takes charge in Rotterdam

Feyenoord is on the brink of appointing Robert Eenhoorn and Dévy Rigaux as new decision-makers and successors to Dennis te Kloese. However, Robin van Persie, the 102-time international, is not waiting and will take charge in Rotterdam. He expects to be the head coach for another season. The search for new directors at Feyenoord is being analyzed, with the possibility of Robert Eenhoorn not being appointed as the new general director in the near future. Also, the arrival of Dévy Rigaux as the technical director is being positively received in Rotterdam. Van Persie and Rigaux will be the ones to decide if Van Persie is still the right man for the job. Although uncertain, Van Persie believes he will stay in his position. Van Persie expects an internal evaluation from Van Persie, focusing on lessons to be learned from the past season to improve after the summer. He will shape the technical policy and determine who will stay and who will come. He does not need a technical director, but he wants to make progress.

Feyenoord is dichtbij de komst van Robert Eenhoorn en Dévy Rigaux als nieuwe beleidsbepalers en opvolgers van Dennis te Kloese. Volgens de krant wil Robin van Persie echter niet wachten en neemt hij de touwtjes in handen in Rotterdam.

Daarbij verwacht de 102-voudig international van het Nederlands elftal dat hij verzekerd is van nog een seizoen als hoofdtrainer.

'Bij Feyenoord klinkt het al dagen dat het wel heel gek moet lopen, wil Robert Eenhoorn niet op korte termijn worden aangesteld als de nieuwe algemeen directeur', analyseert het de zoektocht van de Rotterdammers. 'Ook over de komst van Dévy Rigaux als technisch directeur zijn ze in Rotterdam erg positief. Eenhoorn en Rigaux zijn dan straks degenen die moeten beslissen of trainer Robin van Persie nog wel de juiste man op de juiste plek is.

Hoewel dat nog niet zeker is, denkt de Feyenoord-oefenmeester stevig in het zadel te zitten.

'Van Persie verwacht intern wel een stevige evaluatie, maar die zal vooral gaan over welke lessen Feyenoord moet trekken uit het afgelopen seizoen om na de zomer veel beter voor de dag te komen. Niet over zijn positie. En als de nieuwe beleidsbepalers straks bij hem aanschuiven, heeft hij al het nodige voorwerk gedaan.

' 'Van Persie denkt te weten wat hij moet doen om Feyenoord na de zomer veel beter voor de dag te laten komen', concludeert de krant. 'Hij zal deze weken het technisch beleid vormgeven. Hij gaat volgens eigen zeggen bepalen welke spelers er mogen blijven en wie erbij moet komen. Dat klinkt als het takenpakket van Rigaux, als hij inderdaad tekent.

Van Persie vindt van niet. Dat hij daar geen technisch directeur bij nodig heeft, zou een verkeerde conclusie zijn. Van Persie wil niet als alleenheerser worden neergezet. Maar hij wil wel haast maken.

Met de mogelijke komst van de twee nieuwe beleidsbepalers blijft nog altijd een deel onduidelijk rondom de toekomst van Van Persie. Immers, volgens het, zij nog altijd over de toekomst van de Feyenoord-trainer.

'Van Persie heeft in elk geval zijn piketpaaltjes geslagen. Het is straks aan de nieuwe directeuren om te bepalen of ze dat ook als de juiste werkwijze zien. En of ze Van Persie als de man zien die Feyenoord dichter bij PSV gaat brengen. Van Persie wacht nieuwe directie bij Feyenoord niet af: 'Ik beslis wie er blijven'





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Feyenoord New Directors Robert Eenhoorn Dévy Rigaux Robin Van Persie Head Coach Technical Director Decision-Makers Search For New Directors Appointing Near Future Expects Internal Evaluation Lessons To Be Learned Progress Technical Policy Determine Who Will Stay And Who Will Come Appointing Near Future Expects Internal Evaluation Lessons To Be Learned Progress Technical Policy Determine Who Will Stay And Who Will Come

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

De Telegraaf meldt giganieuws over Feyenoord-trainer Robin van Persie: ‘Ondenkbaar’Feyenoord gaat definitief verder met trainer Robin van Persie, zo verzekert De Telegraaf. Ook de aanstaande nieuwe beleidsbepalers Robert Eenhoorn en Dévy Rigaux zullen een vertrek van de oud-spits niet doordrukken.

Read more »

Feyenoord moet afscheid nemen van Robin van Persie als coach, concludeert Valentijn DriessenDe chef voetbal van De Telegraaf stelt dat Robin van Persie, de coach van Feyenoord, heeft gefaald dit seizoen en dat de club moet stoppen met zijn werkzaamheden. Hij verwijst naar de prestaties van Feyenoord in de Champions League, Europa League, KNVB Beker, en de minste punten ooit voor een nummer twee in Nederland.

Read more »

Robin van Persie grijpt macht bij Feyenoord, zoekt eigen padGevalt Rotterdamse club Feyenoord dooft op een algemeen- en technisch directeur en belangrijker: de oud-spits Robin van Persie lijkt de regie toe te willen nemen. Daarbij spreekt Van Persie over zijn plannen om volgend seizoen trainer te zijn van Feyenoord, maar kan dat na kritiek van vorig seizoen voorkomen worden?

Read more »

Van Persie uit dankbaarheid bij Feyenoord: 'Ondanks uitdagingen alles gegeven'Robin van Persie maakte met Feyenoord geen eenvoudig seizoen door, maar uiteindelijk werd de tweede plaats binnengesleept. Met nog één speelronde te gaan uit de oefenmeester van de Rotterdammers op social media zijn dankbaarheid aan supporters, spelers en stafleden.

Read more »