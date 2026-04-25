Feyenoord boekt belangrijke zege op FC Groningen in strijd om tweede plaats

Feyenoord heeft een cruciale overwinning behaald op FC Groningen (3-1) in De Kuip, waardoor de Rotterdammers een belangrijke stap zetten in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. Ueda scoorde twee keer en debutant Grootfaam maakte zijn entree.

Feyenoord heeft een cruciale overwinning behaald in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie . Voor een enthousiast publiek in De Kuip versloeg de ploeg van trainer Robin van Persie FC Groningen met 3-1.

Voor Groningen, dat zelf ook uitkijkt naar een plek in de play-offs voor Europees voetbal, was dit resultaat een flinke tegenvaller. Feyenoord was de eerste van de vier teams – NEC, FC Twente en Ajax – die strijden om de tweede positie achter de ongenaakbare kampioen PSV en de bijbehorende directe toegang tot de Champions League. De druk was dus hoog, zeker gezien de recente resultaten en de interne ontwikkelingen binnen de club.

De aanloop naar deze wedstrijd was allesbehalve rustig. De verrassende aankondiging donderdag dat algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese de club na vierenhalf jaar verlaat, zorgde voor de nodige commotie. Van Persie koos voor een opvallende basisopstelling met Gernot Trauner, die na een lange revalidatie van een achillespeesblessure eindelijk weer een basisplaats veroverde. Trauner had slechts enkele minuten gespeeld tegen NEC twee weken geleden, en zijn laatste basisplaats dateerde van vorig seizoen.

Luciano Valente, oud-speler van FC Groningen, stond voor het eerst tegenover zijn oude club in De Kuip. De wedstrijd begon direct met een dreigende situatie voor Feyenoord, maar een blok van Dies Janse voorkwam een vroeg tegendoelpunt. Kort daarna opende Jordan Bos de score met een prachtige schot van buiten de zestien, wat een belangrijke boost gaf aan Feyenoord. Echter, Valente was ook verantwoordelijk voor balverlies, wat Groningen kansen opleverde.

De 2-0 kwam na 22 minuten, na een verre uittrap van Timon Wellenreuther en een penalty die werd benut door Ayase Ueda, zijn 24ste competitietreffer van het seizoen. Feyenoord consolideerde de voorsprong, mede dankzij de stabiliteit die Trauner in het team bracht. Na een uur werden Trauner en Bos vervangen door Jeremiah St. Juste en Givairo Read, die beiden terugkeerden van blessures.

Het was Ueda die de wedstrijd definitief besliste met zijn tweede goal, een fraaie actie en een schot in de verre hoek, waarmee de score op 3-0 kwam. Van Persie benutte de veilige marge om Ilai Grootfaam, de jongste Feyenoorder ooit, te laten debuteren. Grootfaam is 16 jaar en 41 dagen oud en verbreekt daarmee het record van Antoni Milambo.

Hoewel Groningen in de slotfase nog wel scoorde via Thom van Bergen, na balverlies van Oussama Targhalline, kon dit de overwinning van Feyenoord niet meer bedreigen. De eindstand van 3-1 bevestigde de belangrijke overwinning van Feyenoord in de strijd om de tweede plaats, ondanks de interne onrust en de blessureproblematiek. De overwinning geeft Feyenoord een boost in de laatste vier competitiewedstrijden, terwijl Groningen zich moet herpakken om nog een gooi te doen naar de play-offs voor Europees voetbal.

De prestatie van Ueda, met twee doelpunten, was cruciaal voor de overwinning, en de terugkeer van St. Juste en Read biedt Van Persie meer opties voor de komende wedstrijden





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Feyenoord FC Groningen Eredivisie Robin Van Persie Ayase Ueda Ilai Grootfaam Champions League Dennis Te Kloese Jordan Bos Gernot Trauner

United States Latest News, United States Headlines

