Feyenoord boekt belangrijke zege op FC Groningen in strijd om tweede plaats

Feyenoord heeft een cruciale overwinning behaald op FC Groningen (3-1) in De Kuip, waardoor de Rotterdammers een belangrijke stap zetten in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie en een ticket voor de Champions League. Ayase Ueda scoorde twee keer en Jordan Bos maakte de andere goal.

Feyenoord heeft een cruciale overwinning behaald in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie . Voor een enthousiast publiek in De Kuip versloeg de ploeg van trainer Robin van Persie FC Groningen met 3-1.

Deze overwinning is van groot belang voor Feyenoord, aangezien de tweede plaats recht geeft op een felbegeerd Champions League-ticket. FC Groningen daarentegen had de punten hard nodig in hun jacht op een plek in de play-offs voor Europees voetbal. De druk op Feyenoord was groot, aangezien zij als eerste van de vier teams die strijden om de tweede plaats in actie kwamen. NEC, dat recentelijk nog gelijk speelde tegen Feyenoord, FC Twente en Ajax volgen op de voet.

De club werd bovendien overschaduwd door het nieuws dat algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese de club na vierenhalf jaar zal verlaten. Van Persie verraste met zijn basisopstelling, waarin Gernot Trauner een plek kreeg na een lange periode van blessureleed. Trauner, die voor het eerst sinds mei vorig jaar weer in de basis stond, toonde zijn waarde door rust en stabiliteit te brengen in de verdediging.

Luciano Valente, oud-speler van FC Groningen, maakte zijn debuut in De Kuip tegen zijn oude club en was dicht bij een doelpunt in de beginfase. De openingstreffer kwam echter van Jordan Bos, die na een assist van Valente de bal onberispelijk in de hoek plaatste. Kort daarna verdubbelde Ayase Ueda de voorsprong vanaf de penalty spot, na een overtreding op Bos.

Ueda scoorde hiermee zijn 24ste competitiedoelpunt van het seizoen, een indrukwekkend aantal dat zijn status als topscorer van de Eredivisie bevestigt. Feyenoord consolideerde de voorsprong en controleerde de wedstrijd, mede dankzij de solide prestaties van Trauner. Na een uur spelen werden Trauner en Bos vervangen door Jeremiah St. Juste en Givairo Read, die beiden terugkeerden van blessures. Het was Ueda die de wedstrijd definitief besliste met zijn tweede doelpunt, een prachtige actie en een accurate schot in de verre hoek.

Met een comfortabele voorsprong gaf Van Persie de jonge Ilai Grootfaam de kans om zijn debuut te maken voor Feyenoord. Grootfaam, pas 16 jaar en 41 dagen oud, is daarmee de jongste speler ooit die voor Feyenoord in actie is gekomen. Hoewel Groningen in de slotfase nog wel scoorde via Thom van Bergen, kon dit de overwinning van Feyenoord niet meer bedreigen. Een onnodige balverlies van Oussama Targhalline leidde tot het tegendoelpunt, maar de drie punten bleven in Rotterdam.

Deze overwinning is een belangrijke stap voor Feyenoord in de strijd om de tweede plaats en een ticket voor de Champions League, ondanks de interne onrust rond het vertrek van Dennis te Kloese





