Festivalbezoeker klom levensgevaarlijk in Dynamite-tent, krijgt driejarig toegangsverbod

Een bezoeker klom tijdens het Intents-festival in Oisterwijk zonder beveiliging in een tentpilaar. De levensgevaarlijke actie werd gevirmd en leidde tot een toegangsverbod van drie jaar. Festivaldirecteur Toine van de Ven vraagt zich af hoe dergelijke incidenten voorkomen kunnen worden.

Een kamikaze- en levensgevaarlijke actie. Zo noemt Intents-directeur Toine van de Ven de klimactie van een bezoeker tijdens het festival in Oisterwijk . De man klom zondag zonder klimgordel meters omhoog in de Dynamite-tent, deed bovenin enkele pull-ups en klom vervolgens weer naar beneden.

Zijn actie werd gefilmd en ging viraal op sociale media. Iemand vond het grappig om in een paal te klimmen, maar wij vonden het niet zo grappig, zegt Van de Ven. We hadden liever een ander filmpje dat viraal gegaan was gezien. Helaas is dit filmpje het meest bekeken.

Om te voorkomen dat bezoekers in de pilaren klimmen, was tot een hoogte van zes meter inklimbeveiliging aangebracht. Dat is een kunststof afscherming die klimmen onmogelijk moet maken. De man wist die te omzeilen. Volgens Van de Ven was de man nogal atletisch.

Door de grote mensenmassa in de tent waren de pilaren vochtig door opgestegen zweet. Levensgevaarlijk. Het bracht hemzelf én anderen in gevaar. Rond de pilaren stonden dranghekken.

Daardoor zou de man bij een val waarschijnlijk niet op het publiek terecht zijn gekomen. Toch hadden de gevolgen enorm kunnen zijn. Als hij was gevallen, was hij dood geweest. Dan was het ook einde festival.

In dat geval hadden alle 45.000 bezoekers die dag naar huis gemoeten. Beneden werd de man opgewacht door beveiligers en van het terrein verwijderd. Hij kreeg een toegangsverbod van drie jaar. Dat is wat binnen onze mogelijkheden ligt, legt de festivaldirecteur uit.

Wij zijn geen justitie, maar dit kunnen wij wél middels onze huisregels. Daar staat heel duidelijk in dat wij dit niet accepteren. Van de Ven sprak de Nederlander ongeveer een half uur later persoonlijk. Hij had al snel in de gaten dat het niet zo heel handig was wat hij heeft gedaan en dat het zelfs levensgevaarlijk is.

Het is ultradom en dat vond hij het zelf ook. Hij zei: 'dit had ik nooit moeten doen'. De directeur voegt daaraan toe: Ik hoop dat het voor hem een goede les was en dat anderen ook snappen dat dit niet werkt. Want volgens Van de Ven komen dit soort klimacties vaker voor op festivals.

Mensen schijnen dit heel grappig te vinden. Hij wil samen met brancheorganisatie Front of House bekijken hoe zulke klimincidenten kunnen worden aangepakt. Dit is zeker een van de dingen die we op de agenda moeten zetten en te kijken of we een soort zwarte lijst kunnen maken. Ondanks het incident kijkt Van de Ven tevreden terug op het festivalweekend.

Naast deze kamikaze-actie hebben we eigenlijk nauwelijks problemen gehad, dus het is echt een topweekend geweest





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Festival Klimactie Levensgevaar Toegangsverbod Oisterwijk

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