Festival van Het Levenslied in Tilburg trekt massa's met Nederlandse muziek

Het gratis Festival van Het Levenslied in Tilburg beleeft zijn 34e editie met optredens van bekende volkszangers en duizenden meezingende bezoekers. Jonge artiesten zoals Justen de Wildt scoren met hits als 'Cheerio', terwijl bier en gezelligheid de sfeer bepalen.

De 34ste editie van het gratis Festival van Het Levenslied in Tilburg is dit weekend losgebarsten op het Stadsforum. Het evenement, dat jaarlijks duizenden bezoekers trekt, staat bekend om zijn uitbundige sfeer, rijkelijke bierconsumptie en gepassioneerde meezingmomenten.

Van jong tot oud, iedereen komt samen om te genieten van Nederlandstalige muziek. Het festival is een vast onderdeel van het stadsfestivalseizoen en biedt een podium aan zowel gevestigde namen als opkomend talent. Dit jaar stonden artiesten zoals Corrie Konings, Danny de Munk, Gerard Joling en Django Wagner op het podium. Het publiek reageerde enthousiast, met luidkeels meegezongen refreinen en dansende menigten.

Een van de hoogtepunten was het optreden van de jonge zanger Justen de Wildt, die met zijn nummer 'Cheerio' een ware hit scoorde. Het refrein 'Oh Cheerio' galmde over het plein, meegezonden door honderden stemmen. De Wildt, pas 21 jaar oud, was overdonderd door het succes.

'Ik had niet verwacht hier dit jaar al te staan. Het is mega gaaf wat je allemaal meemaakt, dit is waar we van droomden', zei hij voor zijn optreden. Volgens hem leeft het Nederlandstalige lied sterk onder de jeugd.

'Je kan het meezingen vanaf dat je drie bent tot dat je oud bent. Hier in Tilburg gaat het zometeen allemaal gebeuren', lachte de zanger. Naast muziek is ook het bier een belangrijk onderdeel van het festival. Bezoekers lopen met meerdere glazen tegelijk, en er worden grappen gemaakt over de kwaliteit.

'Twee in de hand, één achter de tand', riep een jonge man terwijl hij behendig een biertje achteroversloeg. Zijn vriend vulde aan: 'Smaakt prima. Maar Grolsch is niet Brabants, dat is het probleem.

' Oude bekenden zoals de 88-jarige Martinus genieten ook van de festiviteiten. 'Ik ben er altijd bij, ieder jaar. Nederlandse muziek vind ik mooi', zei hij. Een andere bezoeker, een oudere man in maatpak op een scootmobiel, voegde eraan toe: 'Het is keigezellig.

Gisteren was ik er ook al, toen heb ik vijftig euro verdiend.

' Hij liet zijn mandje zien met plastic bekers en lege blikjes. 'Die gooien ze er allemaal in. ' Het festival is niet alleen een feest voor de inwoners van Tilburg, maar trekt ook bezoekers uit de regio. De combinatie van vertrouwde Nederlandse muziek, gezelligheid en een ongedwongen sfeer maakt het evenement uniek.

Terwijl de speakers dreunen in midden-Brabant, is het geluid van meezingende menigten overal te horen. De kracht van de muziek zit volgens bezoekers in de passie.

'Dat is veel meer dan bij Engelstalige muziek. Dat is gewoon mooi', aldus een groepje festivalgangers. Het festival duurt nog tot zondagmiddag, maar de energie is al voelbaar. Of het nu gaat om de vrolijke klanken van 'Cheerio' of de vertrouwde hits van vroeger, het Festival van Het Levenslied bewijst opnieuw dat Nederlandstalige muziek een blijvende aantrekkingskracht heeft op alle generaties.

Met een rijke geschiedenis van 34 edities blijft het evenement groeien in populariteit. De organisatie kijkt tevreden terug op de start van het festival en verwacht nog een drukke zondag. Voor de bezoekers is het vooral een moment van samenzijn en genieten.

'Dit is waar we het voor doen', zei een jonge vrouw met een biertje in de hand. 'Even alles vergeten en meezingen met de mooiste liedjes. ' En zo galmt het levenslied nog een dag verder door de straten van Tilburg





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