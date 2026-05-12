Festival Music On: Kaarthouders kunnen geld terugkrijgen of ticket voor volgend jaar gebruiken

Mensen die kaartjes hadden voor het afgelaste festival Music On kunnen hun geld terugkrijgen of hun ticket gebruiken voor de editie van volgend jaar. De organisatie werkt aan een systeem om dit zo soepel mogelijk af te handelen.

Mensen die kaartjes hadden voor het festival Music On dat dit weekend werd afgelast, kunnen hun geld terugkrijgen . Ook kunnen ze ervoor kiezen om hun ticket te gebruiken voor de editie van volgend jaar.

Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Het housefestival dat zaterdag en zondag in het Meerpark in Amsterdam-Oost zou plaatsvinden, werd kort voor aanvang afgelast vanwege de vergunning voor de gebruikte feesttent. Music On zegt 'diep geraakt' te zijn door de afgelasting.

'We werken op dit moment aan een systeem om dit zo soepel en zorgvuldig mogelijk af te handelen', is te lezen in een verklaring. Volgende week informeert de organisatie kaarthouders over de mogelijke opties tot compensatie





