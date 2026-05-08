Fernandes wint FWA Player of the Year voor United, tien jaar nadat Wayne Rooney kon rekenen op deze prijs

De Portugese middenvelder Bruno Fernandes heeft de prijs voor de beste speler van 2021 gewonnen van de Engelse Football Writers' Association (FWA). Fernandes wint de prijs voor het eerst sinds 2009/10, toen Wayne Rooney de prijs won bij United. Fernandes leidt zijn club met succes van zijn hoofdcoach Michael Carrick naar grote overwinning. Fernandes speelde een rapprocherende rol bij de opstanding van United.

Fernandes maakt in tegenstelling tot Arsenal-leider Rice en City-topschutter Haaland geen kans meer op een hoofdprijs met United , maar de Portugese spelmaker steekt in de ogen van de Engelse Football Writers' Association (FWA) zo ver boven de rest uit, dat de titel van Speler van het Jaar in hun ogen gerechtvaardigd is.

Daardoor gaat die award voor het eerst sinds 2009/10 (Wayne Rooney) weer naar een speler van United. Fernandes is met negentien assists nog één verzilverde voorzet verwijderd van het Premier League-record van Thierry Henry en Kevin De Bruyne, die in het shirt van respectievelijk Arsenal en City ooit twintig assists in een seizoen gaven. Ook staat de captain van United met 120 gecreëerde kansen dit seizoen op eenzame hoogte in de Premier League.

Nummer twee is Liverpool-sterspeler Dominik Szoboszlai met 65 gecreëerde kansen. Fernandes had een belangrijk aandeel in de wederopstanding van United onder leiding van Michael Carrick. De interim-manager leidde de twintigvoudig kampioen na het ontslag van Rúben Amorimin de gloriejaren een vast gezicht waren. Uit die tijd dateren ook de laatste winnaressen van de FWA Player of the Year, onder wie Fernandes' landgenoot Cristiano Ronaldo





