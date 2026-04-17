Fenerbahçe Morst Kostbare Punten Tegen Rizespor Na Late Gelijkmaker

Fenerbahçe verliest dure punten in de Turkse titelstrijd na een 2-2 gelijkspel tegen Rizespor. De ploeg leek te winnen na een late voorsprong, maar incasseerde in de blessuretijd de gelijkmaker.

Fenerbahçe heeft op vrijdagavond kostbare punten laten liggen in de race om het Turkse landskampioenschap. De ploeg, die momenteel de tweede plaats bezet, leek op weg naar de koppositie, die momenteel in handen is van aartsrivaal Galatasaray. Echter, een late gelijkmaker van Rizespor , die in de slotseconden van de wedstrijd de 2-2 wist te scoren, doofde de hoop op de overwinning.

De thuisploeg slaagde er in de eerste helft niet in om het verschil te maken en de druk op te voeren. De situatie werd nog complexer toen Rizespor kort na de rust, slechts twee minuten na de hervatting, de score opende. Ali Sowe toonde zich alert op een goed uitgevoerde pass en rondde zijn kans koelbloedig af, waarmee hij zijn team op voorsprong zette.

Pech voor Fenerbahçe leek echter niet voorbij, want in de 70e minuut ontving Rizespor-speler Samet Akaydin zijn tweede gele kaart na een stevige overtreding, wat leidde tot een ondertalsituatie voor de bezoekers. Meteen daarna klonk er vanuit het Fenerbahçe-kamp een luide roep om een strafschop na een vermeende overtreding in het strafschopgebied. De scheidsrechter wuifde de protesten echter weg. Na ingrijpen van de VAR en een grondige controle van de beelden, werd er alsnog een penalty toegekend aan Fenerbahçe. De druk op het doel van Rizespor nam hierdoor toe.

De toegekende strafschop werd genomen door Talisca, die de buitenkans vanaf elf meter feilloos benutte. Dit gaf de fans van de nummer twee in Turkije weer hoop, met nog tien minuten te spelen op de klok. De comeback leek compleet toen Kerem Aktürkoğlu in de 86e minuut de 2-1 op het scorebord wist te zetten. Een golf van vreugde ging door het stadion, en de supporters van Fenerbahçe zagen de drie broodnodige punten al binnen handbereik.

De euforie was echter van korte duur. In de allerlaatste minuut van de wedstrijd, de 98e minuut om precies te zijn, wist Modibo Sagnan met een fraaie achterwaartse kopbal uit een vrije trap de stand weer gelijk te trekken. Doelman Ederson van Fenerbahçe tastte daarbij flink mis, wat de gelijkmaker nog pijnlijker maakte. Met dit gelijkspel komt Fenerbahçe op 67 punten te staan. De koploper Galatasaray, met 68 punten, kan verder uitlopen als ze winnen van Genclerbirligi, wat de druk op de nek van Fenerbahçe verder vergroot in de titelstrijd





voetbalzonenl / 🏆 16. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Voetbal Turkije Landstitel Fenerbahçe Rizespor

United States Latest News, United States Headlines

