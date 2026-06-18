De Braziliaanse middenvelder Mauro Júnior van PSV staat op het punt een nieuw hoofdstuk te schrijven. Na interesse van clubs als FC Porto en diverse Zuid-Europese teams heeft Fenerbahçe nu de beste kans om de speler naar Turkije te halen. De transfermarkt voor de linkspoot is in beweging en PSV moet mogelijk twee sterke midsvelden verliezen.

De Braziliaanse middenvelder van PSV , Mauro Júnior , staat op het punt een nieuwe bestemming te vinden. Hoewel aanvankelijk een transferbedrag van achttien miljoen euro werd gespeculeerd, zijn er nu concrete ontwikkelingen waarbij de prijs op ongeveer twaalf miljoen euro lijkt te zijn gedaald.

De Portugese club FC Porto heeft zijn interesse getoond, net zoals verschillende Zuid-Europese teams, maar de sterksteSignalement naar een verhuizing naar Turkije komen. Volbank betrouwbare Turkse bronnen heeft Fenerbahçe zich officieel aangemeld bij de speler. De Istanbulse topclub zou dicht bij een persoonlijk akkoord met de linkspoot zijn. Indien een mondelinge overeenstemming wordt bereikt, zou Fenerbahçe de vertrekoptie in zijn contract kunnen activeren bij PSV.

Ondertussen blijft FC Porto in de race, naast een hoeveelheid andere clubs die de afgelopen weken hun beurt hebben gehad om de veelzijdige verdediger te lokken. Voor PSV zou het verlies van Mauro na de vertrek van Ismael Saibari naar Bayern München een veel grotere klap betekenen, omdat Hij een van de hoekstenen van het middenveld is.

De speler zelf houdt ook nog steeds de optie open om zijn contract bij PSV te verbreken, maar lijkt eerst de komende dagen af te wachten welke kansen zich voordoen. Fenerbahçe biedt in ieder geval een concrete en serieuze uitweg uit Nederland, wat de kans op een vertreek naar Turkije reëel maakt.

De komende dagen zullen duidelijkheid moeten brengen over de definitieve bestemming van de Braziliaan, met name of Fenerbahçe de volgende stap zet en met PSV overeenstemming bereikt over een transfer. Dit verhaal toont opnieuw hoe snel de transfermarkt kan verschuiven, met bedragen die dalen en meerdere intrigerende partijen die strijden om een gewilde speler. Houdt u voor het laatst nieuws over deze ontwikkeling





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