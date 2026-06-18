Fenerbahçe dicht bij akkoord met Mauro Júnior van PSV

De Turkse topclub Fenerbahçe zou een stapje verder zijn in de race om Mauro Júnior van PSV te halen. De Braziliaanse middenveldspeler heeft een afkoopclausule in zijn contract en de Turken zijn bereid deze te activeren. PSV probeert de speler nog te houden.

Mauro Júnior heeft in zijnContract bij PSV een afkoopclausule, aanvankelijk genoemd als achttien miljoen euro maar later als twaalf miljoen euro. Verschillende clubs zijn geïnteresseerd om deze clausule te activeren.

Fenerbahçe is een van die clubs en zou dicht bij een persoonlijk akkoord staan met de speler. PSV hoopt nog steeds het contract te verlengen, maar Mauro overwikt zijn opties. Zijn contract loopt tot medio 2029. Het is onzeker of hij vertrekt.

Fenerbahçe biedt een serieuze optie om Nederland te verlaten. Ook FC Porto toonde eerder interesse





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Mauro Júnior PSV Fenerbahçe Afkoopclausule Transfer

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