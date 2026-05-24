Fender's Legal Strategy Criticized for Threatening Guitars and Music Industry

Fender, the renowned guitar manufacturer, has been at the center of controversy for its legal strategy to prevent competitors from producing guitars with a Stratocaster-like body. The company's actions have been met with criticism and outrage from various stakeholders, including guitar makers, online guitar lesson providers, and influential guitar influencers. The case raises questions about the impact on jobs and the music industry as a whole.

Fender , the iconic guitar manufacturer, has been facing criticism for its legal strategy to prevent competitors from producing guitars with a Stratocaster -like body. Fender sued a Chinese manufacturer on AliExpress for copyright infringement, claiming that the distinctive Stratocaster body is protected under EU copyright law.

The court ruled in favor of Fender, leading to a broader legal campaign against European and Californian guitar manufacturers. Fender has demanded the recall and destruction of Strat-type guitars, threatening hefty fines for non-compliance. The move has sparked outrage among guitar makers, online guitar lesson providers, and influential guitar influencers, who accuse Fender of intimidation and threats to their livelihoods. The case raises questions about the impact on jobs and the music industry as a whole





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fender Stratocaster Copyright Infringement Legal Strategy Music Industry Jobs Intimidation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Muziek Billie Eilish en Harry Styles komt terug op TikTokMuzieklabel Universal Music Groep heeft alsnog een deal gesloten met het socialemediaplatform.

Read more »

Jack White ontwerpt voor gitaarmerk Fender gitaren en versterkerJack White heeft met het legendarische gitaarmerk Fender een nieuwe reeks Signature-gitaren en een versterker ontwikkeld. De instrumenten zijn niet goedkoop; het goedkoopste model gaat ruim 2000 euro kosten.

Read more »

Adam Granduciel vindt Sam Fender een muzikaal genieAdam Granduciel noemt Sam Fender een muzikaal genie. In een interview met muziekplatform Guitar.com deelde Granduciel zijn ervaring met de zanger toen ze samen aan muziek werkten. 'Ik houd van Sam. Hij is een muzikaal genie', aldus de gitarist en producer. 'Ik had echt geen idee dat hij zo getalenteerd was.

Read more »

Sam Fender doneert prijzengeld Mercury Prize aan stichting: 'Is logisch'Sam Fender (31) heeft het prijzengeld dat hij heeft gewonnen met de Mercury Prize gedoneerd aan de stichting 'Music Venues Trust (MVT), meldt de BBC. Het gaat om een bedrag van 25.000 pond (ruim 28.000 euro).

Read more »

Metershoog stootkussen stuitert de A16 op en veroorzaakt schadeEen vrachtwagen verloor vannacht een zogenaamde fender, een zachte boei die in de haven gebruikt wordt.

Read more »

24 Hours of the Nürburgring LiveblogFollow the real-time news and updates from the 24 Hours of the Nürburgring race, including Max Verstappen's debut, technical issues, crashes, and strategy.

Read more »