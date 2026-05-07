Femke Broeders-Bol maakt 800-meter debuut in Nederland tijdens FBK Games

Femke Broeders-Bol, tweevoudig wereldkampioen 400 meter horden, maakt in juni haar debuut op de 800 meter tijdens de FBK Games in Hengelo. Na een succesvol indoorrecord en een blessure, kijkt ze uit naar haar eerste wedstrijd voor eigen publiek.

Femke Broeders-Bol zal in juni voor het eerst in Nederland deelnemen aan een 800-meter wedstrijd tijdens de FBK Games. De tweevoudig wereldkampioen op de 400 meter horden maakte eind vorig jaar de overstap naar deze nieuwe discipline, maar kon tot nu toe slechts één wedstrijd lopen vanwege een blessure.

Op 8 februari stelde ze tijdens een indoorwedstrijd in het Noord-Franse Metz meteen een Nederlands indoorrecord op met een tijd van 1.59,07. Helaas raakte ze daarna geblesseerd aan een pees in haar voet, waardoor ze haar indoorseizoen voortijdig moest afsluiten. Het is nog niet duidelijk of de wedstrijd in Hengelo ook haar eerste outdoorwedstrijd over 800 meter zal worden. Wat wel zeker is, is dat Broeders-Bol tijdens de FBK Games voor het eerst voor eigen publiek zal lopen.

'Ik kijk er enorm naar uit om weer in Hengelo te zijn. Het is altijd heel speciaal om op Nederlandse bodem te lopen, en de overstap naar de 800 meter maakt het voor mij extra bijzonder', aldus Broeders-Bol, die in 2024 met Nederland olympisch goud won op de gemengde 4x400 meter estafette. De FBK Games staan gepland op 21 juni.

In Hengelo heeft Broeders-Bol al vijfmaal goud gewonnen: drie keer op de 400 meter horden en tweemaal op de 400 meter. De FBK Games zijn op 21 juni te volgen op NPO 1, via een livestream op NOS.nl en in de mobiele app. De wedstrijd belooft een spannend evenement te worden, vooral omdat Broeders-Bol haar nieuwe discipline voor eigen publiek zal presenteren.

Haar prestaties op de 400 meter horden en de 400 meter spreken voor zich, en nu ze de overstap naar de 800 meter heeft gemaakt, kijken velen uit naar haar prestaties in deze nieuwe uitdaging. De FBK Games zijn een van de belangrijkste atletiekevenementen in Nederland en trekken jaarlijks duizenden toeschouwers. Dit jaar zal de wedstrijd extra in het teken staan van Broeders-Bol, die met haar overstap naar de 800 meter een nieuwe fase in haar carrière inluidt.

Haar doel is om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Parijs, en de FBK Games kunnen een belangrijke stap in die richting zijn. De wedstrijd belooft niet alleen spannend te worden voor Broeders-Bol, maar ook voor de andere atleten die zich zullen meten in Hengelo. De FBK Games zijn een unieke gelegenheid voor Nederlandse atleten om zich te presenteren voor eigen publiek en zich voor te bereiden op grote internationale wedstrijden.

Met de deelname van Broeders-Bol wordt de wedstrijd nog interessanter, en velen kijken uit naar haar prestaties op de 800 meter. De FBK Games zijn een must-see voor alle atletiekfans en beloven een onvergetelijke avond te worden





