Felle brand in Tilburg-Noord verwoest auto's, politie start onderzoek

Een felle brand op een parkeerplaats in Tilburg-Noord heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag aanzienlijke schade veroorzaakt. Vier auto's zijn volledig uitgebrand en zes andere voertuigen raakten beschadigd. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand, waarbij brandstichting niet wordt uitgesloten. Buurtbewoners spreken van een nacht vol geschreeuw, knallen en angst.

Buurtbewoners in Tilburg -Noord zijn geschrokken van een felle brand die in de nacht van vrijdag op zaterdag woedde op een parkeerplaats aan de Perosisstraat . De brand veroorzaakte aanzienlijke schade, met vier volledig uitgebrande auto's en nog eens zes voertuigen die schade opliepen. De impact van de brand was zaterdagmiddag nog duidelijk zichtbaar voor de omwonenden, die getuigen waren van een nacht vol chaos en angst.

De gebeurtenissen hebben diepe indruk gemaakt op de gemeenschap, die nu wacht op antwoorden en de uitkomsten van het lopende politieonderzoek.\De brand brak uit bij een witte Audi, waarna de vlammen snel om zich heen grepen en de andere geparkeerde auto's in vuur en vlam zetten. De eigenaresse van de Audi werd wakker van geschreeuw op straat, gevolgd door het geluid van een springende ruit. Toen ze uit het raam keek, zag ze eerst niets, maar slechts seconden later stond de parkeerplaats in lichterlaaie. Ze belde direct 112, maar de schade was al enorm. De politie is een onderzoek gestart om de oorzaak van de brand te achterhalen, waarbij brandstichting niet wordt uitgesloten. De eigenaresse vermoedt dat er sprake is van brandstichting, maar ze heeft geen idee wie hierachter zou kunnen zitten of wat het motief zou kunnen zijn. Ze benadrukt dat ze geen conflicten heeft met anderen en dat het geen gerichte actie lijkt te zijn. Videobeelden van omwonenden laten zien hoe de vlammen metershoog uit de auto's slaan, wat de ernst van de situatie benadrukt. De impact van de brand op de gemeenschap is groot, met veel bewoners die nog lang zullen nadenken over wat ze hebben gezien en meegemaakt.\Naast de vlammenzee waren er ook harde knallen te horen, voorafgaand en tijdens de brand. Getuigenissen van buurtbewoners onthullen een nacht vol onrust. Sommigen hoorden ruzieachtige geluiden van jongeren, gevolgd door de knallen en vervolgens de brand. Anderen werden wakker van geschreeuw en zagen de politie langs de deuren gaan. De angst en verwarring waren tastbaar. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de garages tegenover de parkeerplaats, waardoor nog meer schade werd voorkomen. Eén van de buurtbewoners had geluk en kon zijn auto op tijd verplaatsen, waardoor deze aan de vlammenzee ontsnapte. De dag na de brand staat voor de gedupeerden in het teken van de afwikkeling van de schade, met aangifte bij de politie en contact met de verzekering. De gevoelens van verslagenheid en ongeloof zijn groot, vooral voor de eigenaresse van de uitgebrande Audi, die haar auto volledig kwijt is. De gemeenschap toont zich solidair en probeert elkaar te steunen in deze moeilijke tijd





Felle brand in Tilburg-Noord: vier auto's volledig uitgebrandIn Tilburg-Noord zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag vier auto's volledig uitgebrand op een parkeerplaats aan de Perosisstraat. Getuigen melden geschreeuw en knallen voorafgaand aan de brand. De politie onderzoekt de oorzaak, maar vermoedt brandstichting. De schade is groot, met zes beschadigde voertuigen in totaal.

