Feedback op de Werkvloer: Waarom Is het Zo Moeilijk?

Veel mensen worstelen met feedback geven en ontvangen op de werkvloer. Socioloog Beate Völker legt uit waarom dit vaak een uitdaging is en geeft praktische tips om constructieve feedbackgesprekken te voeren. De focus ligt op het gezamenlijk aanpakken van problemen en het creëren van een open communicatiecultuur.

De periode tussen april en de zomer is op veel werkplekken traditioneel de tijd van beoordelingsgesprekken. Tijdens deze gesprekken worden functioneren, ontwikkeling en samenwerking geëvalueerd. Echter, juist het onderdeel van feedback geven en ontvangen blijkt voor veel mensen een struikelblok. Socioloog Beate Völker, verbonden aan de Universiteit Utrecht, benadrukt dat de moeilijkheid niet alleen zit in wat we zeggen, maar vooral in hoe we feedback interpreteren.

Het geven en ontvangen van feedback is een essentieel onderdeel van professionele ontwikkeling en team samenwerking, maar de emotionele lading die eraan kleeft, maakt het vaak een uitdaging. De perceptie van feedback, of deze nu positief of negatief is, wordt sterk beïnvloed door onze persoonlijke gevoelens en de angst om afgewezen te worden. Dit leidt er vaak toe dat feedback als een persoonlijke aanval wordt ervaren in plaats van een objectieve beoordeling van prestaties en gedrag op de werkvloer. De gevolgen hiervan kunnen variëren van het vermijden van gesprekken tot het aantasten van de relaties binnen het team.\Völker legt uit dat zodra er iets minder goed gaat, feedback al snel als spannend wordt ervaren. Positieve feedback wordt over het algemeen gemakkelijk geaccepteerd, maar kritiek voelt vaak persoonlijk aan. Dit komt omdat we feedback vaak niet zien als een zakelijke boodschap over gedrag of werk, maar als een boodschap die onze relatie tot anderen beïnvloedt. De behoefte om aardig gevonden te worden, speelt hierbij een cruciale rol. De angst om afgewezen te worden of de vrees voor conflicten, zorgt ervoor dat zowel de gever als de ontvanger van feedback aarzelen. Dit kan leiden tot escalatie van de situatie of langdurige negatieve gevolgen. Leidinggevenden willen vaak conflicten vermijden en worstelen met de formulering van hun boodschap: hoe kan je een lastige boodschap overbrengen zonder dat deze verkeerd valt? De ontvanger voelt zich snel afgewezen, omdat werk vaak nauw verbonden is met persoonlijke inzet en emoties. Het gezamenlijk maken van het probleem is volgens Völker de sleutel. Dit begint met het benoemen van concrete feiten, zonder omwegen. Vermijd in plaats daarvan eerst een compliment gevolgd door een 'maar', maar wees helder en direct: 'Ik zie dat je de laatste twee weken vaak te laat bent gekomen.'\De oplossing voor dit probleem ligt in een constructieve benadering van feedback. Na het benoemen van de feiten, is het essentieel om de gevolgen te koppelen aan de waarnemingen en vervolgens de vraag te stellen: wat kunnen we hier samen aan doen? Door eerst overeenstemming te vinden over het probleem, ontstaat ruimte voor oplossingen. Soms blijken er goede redenen te zijn, zoals zorgtaken, en kan er samen gezocht worden naar aanpassingen. Het kan echter ook duidelijk maken dat verwachtingen niet matchen. Aan de kant van de ontvanger is het belangrijk om niet meteen in de verdediging te schieten. Het bekende 'ja, maar…' werkt averechts en legt de verantwoordelijkheid buiten jezelf. Het is effectiever om even pas op de plaats te maken: vat samen wat je hebt gehoord, vraag om verduidelijking en neem desnoods even bedenktijd. Feedback hoeft geen bron van spanning te zijn. Als het gesprek wordt gevoerd als een gezamenlijke zoektocht naar verbetering, draagt het juist bij aan sterkere samenwerking en betere prestaties. Het creëren van een open en eerlijke feedbackcultuur is cruciaal voor de groei en ontwikkeling van zowel individuele medewerkers als de organisatie als geheel.





