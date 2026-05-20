FC Volendam wint play-offs finale tegen Willem II en blijft in eredivisie

FC Volendam heeft dankzij hulp van Willem II een goede uitgangspositie om in de eredivisie te blijven. In Tilburg won de finale van de play-offs met 1-2.

Trainer Rick Kruys zegt dat hij zag een ploeg dat het heft in handen nam en verdiend heeft gewonnen. FC Volendam eindigde als zestiende in de eredivisie, waardoor het gedwongen was tot het spelen van play-offs. Al snel in de wedstrijd zat FC Volendam op rozen, Bilal Ould-Chikh profiteerde na twaalf minuten van een fout in de opbouw bij Willem II. De thuisploeg schutterde vijf minuten later opnieuw, waardoor Henk Veerman de tweede treffer binnenschoot.

FC Volendam had de zaken goed op orde, het had weinig te vrezen en het dwong Willem II tot het maken van fouten. In de tweede helft incasseerde het wel de aansluitingstreffer van Nick Doodeman, maar Volendam verzuimde zelf om verder weg te lopen. Mawouna Amevor zegt dat ze verzuimen om grotere marge te nemen. De return is zaterdag om 20.00 uur in Volendam.

Ook bij die wedstrijd zijn geen uitsupporters welkom. De winnaar over twee wedstrijden speelt volgend seizoen in de eredivisie.





