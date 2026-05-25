FC Volendam trainer Rick Kruys wil door met club hoewel hij ontslagen wordt

De trainer van FC Volendam, Rick Kruys, wil volhouden met de club hoewel hij werd ontslagen als trainer nadat toegevoegd werd dat FC Volendam degraderde naar de tweede divisie.

Begin december werd het contract van Rick Kruys nog opengebroken bij Volendam, waardoor de trainer tot 2028 vastligt in het vissersdorp. Ondanks de degradatie, wil Kruys door met de club.

Maar als een club denkt dat ze een beter iemand kunnen vinden, moeten ze dat altijd doen, stelde de trainer. Natuurlijk heb ik de energie om straks weer verder te gaan, maar ik ga nu ook door een diepe pijn, waar ik hopelijk snel uit kan komen. De teleurstelling is enorm. Het ging voor Volendam al snel mis, want de club begon dramatisch aan de wedstrijd tegen Willem II.

Een terugkerend iets in dit seizoen, overigens, al schoot de ploeg in de vorige drie wedstrijden juist uit de startblokken. Voor mij is die start ongelooflijk en onbegrijpelijk. Natuurlijk verwijt ik mezelf dit, want als trainer ben je verantwoordelijk voor wat er op het veld gebeurt: als het goed gaat is dat zo, maar als het fout gaat ook. Ik kan er nu alleen nog niet de vinger achter krijgen waarom het zo gelopen is.

Ik snap het niet. FC Volendam met deze selectie niet had mogen degraderen; dat is een conclusie waar Kruys, net als aanvoerder Henk Veerman, helemaal mee eens was. Het is met name in de eindfase van het seizoen misgegaan, daarin hebben we gewoon te weinig punten gepakt. Daarna hebben we nog twee kansen gekregen om het alsnog af te maken: vorige week tegen Telstar, nu weer tegen Willem II.

Als dat dan niet lukt, is de conclusie dat het toch niet goed genoeg was, verzuchtte Kruys. Een conclusie die hem pijn doet. Dit is keihard: totaal onnodig en totaal onverwacht ook. Maar goed, het is wel gebeurd. En nu moeten we weer verder





