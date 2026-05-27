FC Volendam en trainer Rick Kruys na degradatie uit elkaar

Na degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie heeft FC Volendam afscheid genomen van trainer Rick Kruys. Onder zijn leiding werd de club twee seizoenen geleden kampioen in de Eerste Divisie en vestigde een clubrecord, maar dit seizoen eindigde in teleurstelling. Beide partijen spraken langdurig en besloten gezamenlijk te scheiden. De club bedankt Kruys voor zijn inzet en energie en wensen hem een mooie nieuwe stap toe.

FC Volendam heeft afscheid genomen van trainer Rick Kruys . De 41-jarige trainer degradeerde afgelopen weekend met zijn team naar de Keuken Kampioen Divisie, na een te nederlaag in de play-offs.

Kruys stond de afgelopen twee seizoenen voor de groep. Hij nam het stokje in 2024 over van Regillio Simons. In zijn eerste seizoen werd FC Volendam onder leiding van Kruys kampioen van de Eerste Divisie. Dat seizoen werd ook een clubrecord gevestigd van 82 punten.

Na promotie naar de Eredivisie was het huidige seizoen minder succesvol, culminerend in degradatie. Rick Kruys zelf zegt in een persbericht: We hebben een schitterende tijd gehad met een kampioenschap, een clubrecord van 82 punten en de Heen en Weer. Dit seizoen was ook mooi, maar op het laatste moment hebben we het niet af kunnen maken. Ik wil iedereen bij FC Volendam bedanken voor de schitterende tijd.

FC Volendam gaat hun weg en ik ga mijn weg. Technisch manager Patrick Busby verklaart het vertrek van de trainer. Rick en ik hebben de afgelopen dagen langdurig met elkaar gesproken en hebben gezamenlijk besloten dat onze wegen per direct een andere route opgaan. Ik kijk terug op een geweldige samenwerking met een goede trainer en een mooi mens, waarbij succes en teleurstelling voorbij zijn gekomen.

FC Volendam bedankt Rick voor zijn energie en effort en we wensen hem een mooie nieuwe stap toe. Het afscheid markeert het einde van een bijzondere periode voor de club, met zowel hoogtepunten als teleurstellingen, en zal nieuwe ontwikkelingen en een opvolger betekenen voor de komende seizoenen in de tweede divisie





